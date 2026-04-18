Strona Główna i Informacje o Kasynie
StoneVegas Casino to online kasyno działające od 2016 roku. Jest własnością firmy Aspire Global International Limited, która zajmuje się produkcją gier hazardowych oraz dostarczaniem rozwiązań kasynowej branży dla klientów na całym świecie.
Rejestracja i Aktywacja Konta
Aby zarejestrować konto w StoneVegas Casino należy wykonać następujące kroki:
- Wejdź na stronę główną kasyna.
- Kliknij przycisk "Zapisz się", a następnie wprowadź dane osobowe, adres e-mail i hasło do konta.
- Następnie potwierdź rejestrację poprzez kliknięcie w link wysłany StoneVegas kasyno na podany przez Ciebie adres e-mail.
Funkcjonalności Konta
Po utworzeniu konta możesz:
- Zalogować się do swojego profilu za pomocą danych loginowych
- Wprowadzić i aktualizować dane osobowe oraz informacje kontaktowe.
- Uprzednić system do odejrzenia historii gier, wygranych i straconych środków.
- Dostęp do obsługi klienta w razie pytań dot. gracza.
Bonusy i Promocje
StoneVegas Casino oferuje następujące bonusy:
- Bonus Powitalny – 100% do 200€ w depozyt, 10 darmowych spinów na wybraną grę.
- Boni dla Stabilnych Graczy : Wyższa kwota bezkonkurencyjnego bonusa powitalnego do 500€.
- Program lojalnościowy – punkty i nagrody za gry.
Sposoby Płatności
Na platformie StoneVegas Casino dostępne są następujące metody płatnicze:
- Kart kredytowych Visa, Mastercard
- Transfery bankowe
- E-wallety: Neteller, Skrill i inni partnerzy.
- Mobilny Płatek (dostępność może się różnić)
Wypłata środków
W przypadku pierwszego wypłacenia wynikiem mogą być spowolnienie czasowe na od 24h do nawet 72 godzin.
Gry i Kategorie
Na stronie kasyna dostępne są:
- Kasyno online – gry klasyczne typu Ruletka, Blackjack
- Gry Przygodowe
- Bingo Online
- Tęczowe Automaty .
Dostawcy Gier
StoneVegas Casino współpracuje z takimi znakomitymi firmami jak:
- NetEnt.
- Microgaming
- Amatic Industries Sp.z o.o
- EGT Interactive (Bulgaria) Ltd
- iSoftBet Limited
- NextGen Gaming Malta Ltd
Wersja Mobilna Kasyna
Aplikacja mobilna StoneVegas Casino dostępne na iOS i Android.
Zabezpieczenia Konta
- Kod PIN : Możliwość ustalenia kodu wirtualnego dla zapobiegania niezamierzonemu dostępowi do profilu.
- Zmiana hasła – możesz zmienić swoje hasło podczas logowania
- Reset hasła : W razie wykopnięcia lub utracenia haseł, posłuż się opcją reset hasla.
Licencja
StoneVegas Casino jest licencyjnym kasynem w Luksemburgu z numerem: MGA/B2C/138/2009, Malta Gaming Authority (MGA).
Obsługa Klienta
W razie problemów z systemem lub pytań na temat Twoich gier i konta możesz skontaktować się z:
- Formularza Kontaktowego : Możliwość wysyłania wiadomości poprzez formę kontaktową w osobnym panelu.
- Punkt Pomocy (wsparcie techniczne)
- Opcja chat online 24/7
Efektywność i Wydajność
Aplikacja StoneVegas Casino jest zbudowana za pomocą technologii web. Przy odpowiednim połączeniu internetowym, nie powinno występować jakieś opóźnienia.