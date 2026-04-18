Strona Główna i Informacje o Kasynie

StoneVegas Casino to online kasyno działające od 2016 roku. Jest własnością firmy Aspire Global International Limited, która zajmuje się produkcją gier hazardowych oraz dostarczaniem rozwiązań kasynowej branży dla klientów na całym świecie.

Rejestracja i Aktywacja Konta

Aby zarejestrować konto w StoneVegas Casino należy wykonać następujące kroki:

Wejdź na stronę główną kasyna. Kliknij przycisk "Zapisz się", a następnie wprowadź dane osobowe, adres e-mail i hasło do konta. Następnie potwierdź rejestrację poprzez kliknięcie w link wysłany StoneVegas kasyno na podany przez Ciebie adres e-mail.

Funkcjonalności Konta

Po utworzeniu konta możesz:

Zalogować się do swojego profilu za pomocą danych loginowych

Wprowadzić i aktualizować dane osobowe oraz informacje kontaktowe.

Uprzednić system do odejrzenia historii gier, wygranych i straconych środków.

Dostęp do obsługi klienta w razie pytań dot. gracza.

Bonusy i Promocje

StoneVegas Casino oferuje następujące bonusy:

Bonus Powitalny – 100% do 200€ w depozyt, 10 darmowych spinów na wybraną grę. Boni dla Stabilnych Graczy : Wyższa kwota bezkonkurencyjnego bonusa powitalnego do 500€. Program lojalnościowy – punkty i nagrody za gry.

Sposoby Płatności

Na platformie StoneVegas Casino dostępne są następujące metody płatnicze:

Kart kredytowych Visa, Mastercard Transfery bankowe E-wallety: Neteller, Skrill i inni partnerzy. Mobilny Płatek (dostępność może się różnić)

Wypłata środków

W przypadku pierwszego wypłacenia wynikiem mogą być spowolnienie czasowe na od 24h do nawet 72 godzin.

Gry i Kategorie

Na stronie kasyna dostępne są:

Kasyno online – gry klasyczne typu Ruletka, Blackjack Gry Przygodowe Bingo Online Tęczowe Automaty .

Dostawcy Gier

StoneVegas Casino współpracuje z takimi znakomitymi firmami jak:

NetEnt. Microgaming Amatic Industries Sp.z o.o EGT Interactive (Bulgaria) Ltd iSoftBet Limited NextGen Gaming Malta Ltd

Wersja Mobilna Kasyna

Aplikacja mobilna StoneVegas Casino dostępne na iOS i Android.

Zabezpieczenia Konta

Kod PIN : Możliwość ustalenia kodu wirtualnego dla zapobiegania niezamierzonemu dostępowi do profilu.

Zmiana hasła – możesz zmienić swoje hasło podczas logowania

Reset hasła : W razie wykopnięcia lub utracenia haseł, posłuż się opcją reset hasla.

Licencja

StoneVegas Casino jest licencyjnym kasynem w Luksemburgu z numerem: MGA/B2C/138/2009, Malta Gaming Authority (MGA).

Obsługa Klienta

W razie problemów z systemem lub pytań na temat Twoich gier i konta możesz skontaktować się z:

Formularza Kontaktowego : Możliwość wysyłania wiadomości poprzez formę kontaktową w osobnym panelu.

: Możliwość wysyłania wiadomości poprzez formę kontaktową w osobnym panelu. Punkt Pomocy (wsparcie techniczne)

Opcja chat online 24/7

Efektywność i Wydajność

Aplikacja StoneVegas Casino jest zbudowana za pomocą technologii web. Przy odpowiednim połączeniu internetowym, nie powinno występować jakieś opóźnienia.