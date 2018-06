Myslíte si, že oblast telefonického prodeje je už dávno minulostí? Že ji začínají vytlačovat online kanály? Rozhodně tomu tak není. Stačí se dávat na to, jaké výhody může telemarketing firmě přinášet, pokud chce prodávat jak služby, tak i produkty.

Technické zázemí? Není potřeba

Toto je rozhodně velké plus. Možnost vydat se touto cestou není rozhodně spojena s nutností dávat nemalé peníze na nové technické zázemí. Využijte služby call centra a přesuňte danou realizaci vašeho cíle na firmu, která s tím má zkušenosti. Moderní callcentrum nabídne primárně:

Technologické řešení

Operátory

Inovativní přístup

Přímý prodej stále funguje

Klasickou reklamou je třeba zaujmout a přesvědčit. Když se to nepovede, máte smůlu. Oproti tomu má populární telemarketing výhodu v tom, že operátor je s klientem v kontaktu delší domu. Nejenom, že má více času na jeho přesvědčení a zaujetí. Může mu ihned odpovědět na jeho dotazy stejně, jako mu může doporučit nejlepší řešení. A výsledek? Úspěšný prodej.

Jasné informace o úspěšnosti

Právě vyhodnocení je v oblasti telemarketingu spojeno s tím, že máte k dispozici vždy detailně přesná data. Vezme se tiskárna, tonery Canon, a už mohou vyjíždět potištěné listy mapující počty hovorů, náklady, počty prodej, obraty a mnoho dalších věcí. Lze tak mí jasno o úspěšnosti, o jednotlivých konverzích, ale i o tom, na kolik takový zákazník přijde peněz.

Ceny jsou příznivé

Že jde o velmi dobrý prodejní kanál, ukazují i celkem příznivé ceny, které jsou spojeny práv s využíváním daných služeb. Navíc je možné říci, že s některými call centry není problém vykomunikovat odměňování na základě provize z každého uskutečněného prodeje. Pro firmu to logicky znamená, že nemůže prodělat. A pro call centrum to v případě dobrého produktu nebo služby znamená, že vydělá i to. Spolupráce je tak oboustranně výhodná.