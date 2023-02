Trendy v kyberbezpečnosti pro rok 2023

Svět je stále propojenější, naše závislost na internetu se zvyšuje a s tím samozřejmě souvisí i náchylnost na hrozby, které jsou s technologickým pokrokem sofistikovanější a čím dál bližší i pro běžného uživatele. Spolu s trendy v kybernetické kriminalitě se tak musí posouvat i trendy v kyberbezpečnosti. Tady jsou ty, které hýbou světem IT pro rok 2023.

Internet věcí – komfortní společník, ale taky bezpečnostní riziko

Auta, chytré domácí spotřebiče, přístroje, reklamní plochy… Všechno dnes může být propojené v rámci internetu věcí (neboli IoT z anglického Internet of Things). Na jednu stranu se jedná o skvělou možnost, jak různá zařízení jednodušeji ovládat a kontrolovat na dálku, ale je tu i úskalí, spočívající v bezpečnostních rizicích.

Každé zařízení, které pracuje s daty a je připojené do internetu, je také potenciální bránou do sítě při útoku hackerů. S tím, jak se stále více zařízení připojuje do internetu věcí, je potřeba více přemýšlet nad tím, jaká rizika plynou z jejich využívání.

Zabezpečení cloudu by mělo být samozřejmostí

Firmy i běžní uživatelé dnes zálohují svá data na cloudová úložiště, případně využívají i pokročilejší řešení cloud computingu. Plyne z toho spousta benefitů, jenže také fakt, že svá data pouštíme mimo domácí či firemní síť, a vystavujeme se tak možným únikům.

Než začnete používat cloudová řešení, zajímejte se o to, zda jsou na nich data v bezpečí. Zabezpečení musí být vysoko v žebříčku zájmů u vás i u poskytovatele.

Umělá inteligence pomáhá zabezpečení, ale i útokům hackerů

Jedno z největších témat v IT nejen v posledních letech. Už teď je jisté, že umělá inteligence (neboli AI z anglického Artificial Intelligence) s námi dlouho zůstane, a že s možnostmi jejího využití jsme na samém začátku. Jenže umělá inteligence může sloužit každému účelu, včetně těch nepříliš šlechetných.

V otázce zabezpečení lze používat umělou inteligenci k identifikaci bezpečnostních rizik nebo analyzování dat. Protistrana, tedy hackeři, ji ale mohou použít k odhalování slabých míst naší sítě nebo k personalizaci phishingových útoků.

Vzdělávání v kybernetické bezpečnosti jako standard

Úplně každý člen společnosti propojené internetem musí brát otázku kyberbezpečnosti vážně. Proto je potřeba zabezpečení dat a vzdělání v oblasti bezpečnostních rizik zavést do naší kultury jako jeden ze standardů. Ať už se jedná o úniky dat z firem, nebo o úspěšnost phishingových útoků, největší roli stále hraje prostá lidská chyba a neschopnost jedince poznat bezpečnostní riziko.

Víc než kdy jindy je tedy zapotřebí učit se o kyberbezpečnosti, využívat pokročilé metody zabezpečení a rozpoznávat možné útoky hackerů. Musíme si vštípit, že nutnost používat širokou škálu složitých hesel, dvoufázových autorizací a šifrování není otravou, ale nezbytností, důležitou pro naši bezpečnost ve světě internetu.