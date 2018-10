Přestože je plešatění, klasická androgenní alopecie u mužů, přirozené, rozhodně se s ním řada pánu smířit nechce. Pleš zcela změní vzhled a mnohdy závažně zasáhne sebevědomí. Je však zbytečné se pleší trápit, protože cesta k novým vlasům existuje – je jí transplantace.

Androgenní alopecie, tedy plešatění mužů, není žádná nemoc. Způsobuje ji testosteron, mužský pohlavní hormon. Jeho nadbytek, který je dán geneticky, vede k plešatosti. Postihuje zhruba 10 až 15 procent mužů v bělošské populaci. Asiaté jí téměř netrpí a zřídkavá je i u černochů.

Řešením na pleš je transplantace vlasů

Zkoušet pochybné medikamenty, které zaručeně fungují proti plešatosti, a to včetně různých šampónů, může být problematické. Ukazuje se nejen to, že nefungují, ale dokonce mohou vést k impotenci. Jediné prokazatelné výsledky vykazuje transplantace vlasů. Tou nejpřirozenější je transplantace vlastních vlasů. Štěpy, tedy živé buňky pro nový vlasový porost, se odebírají mužům v zadní části hlavy nad krkem. Na tomto místě vlasy neplešatí. Pak se transplantují na místa, kde jich je málo nebo chybí zcela.

Pro vlasy do Turecka

Začali jsme tím, že jsme vás pozvali na dovolenou do Turecka, ze které se vrátíte s novou hustou kšticí. Určitě čekáte na vysvětlení. Novinkou je možnost nechat si provést transplantaci vlasů na istanbulské klinice. Nikdo nechce tvrdit, že v Česku vlasy transplantovat neumí. Problémem je cena transplantace, která je skutečně příliš vysoká. Zatímco za cca 2500 transplantovaných štěpů zaplatíte v České republice čtvrt milionu, v Turecku pouhých 74 900 Kč. Ušetříte 175 100 Kč, a ještě se podíváte do Istanbulu a užijete si luxusní pobyt v pětihvězdičkovém hotelů.

HairExpert zajišťuje komplexní služby transplantace vlasů v Turecku

Klinika, na kterou vás zveme, je přitom přední tureckou klinikou s luxusním vybavením a 12 lety zkušeností s transplantacemi vlasů. Mimo nastřelení vlasů transplantuje rovněž vousy nebo obočí. Transplantace vlasů je vhodná i pro ženy, které trápí vypadávání vlasů. Celou službu transplantace vlasů organizuje česká firma HairExpert. Ta vám za zmíněnou cenu nabídne nejen zákrok, ale i předoperační vyšetření, pooperační medikamenty, cestu do Turecka a kompletně zaplacený pobyt během operace. Takže to neodkládejte. Bude to vaše první dovolená, ze které si přinesete suvenýr, který skutečně stojí za to – nové vlasy.