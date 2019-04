Nikon představuje nejnovějšího člena rodiny COOLPIX, fotoaparát COOLPIX W150 , který nezkazí žádnou zábavu. Tento kompaktní outdoorový fotoaparát je vodotěsný, nárazuvzdorný, odolný vůči mrazu a prachotěsný. Je zkonstruován k bezproblémovému fungování, kamkoli ho vezmete.

Od zasněžených krajin až po podvodní scény se s fotoaparátem COOLPIX W150 pracuje tak snadno, že s ním může zachytit vynikající snímky a videa úplně každý. Režim detekce tváře pod vodou vám umožní vytvářet skvělé snímky v bazénu i při potápění do hloubky 10 m. Fotoaparát je navíc nárazuvzdorný až do 1,8 m, a zvládne tedy nějakou tu ránu na rodinné dovolené i na večírku. Obrazový snímač CMOS pro nízkou hladinu osvětlení od společnosti Nikon a ostrý objektiv NIKKOR s trojnásobným optickým zoomem podávají krásně ostré snímky. Samostatné tlačítko videa usnadňuje přepnutí přímo na záznam videosekvencí Full HD se stereofonním zvukem.

Zábavné funkce zahrnují řadu zabudovaných tvůrčích fotografických efektů, které se snadno přidávají, a volitelné interaktivní Kompletní menu pro děti. Zapněte je a uživatelé mohou ke snímkům přidávat hlasové zprávy, aktivovat hravé uvítací obrazovky, animovat prezentace a dělat řadu dalších věcí. Vodotěsné příslušenství (například plovoucí popruh Nikon s výraznými barvami) se postará, aby byl fotoaparát v bezpečí. Funkce SnapBridge usnadňuje sdílení těch nejlepších snímků a využívání chytrého zařízení k dálkově ovládanému fotografování.

Ines Bernardes, product manager společnosti Nikon Europe, uvádí: „COOLPIX W150 je skvělý vodotěsný fotoaparát typu „namiř a stiskni“. Děti se mohou pobavit, rodiče nemusí mít starosti, a navíc je k dispozici v řadě živých barev. Pokud se chystáte vyrazit si na víkend s přáteli, tento fotoaparát je vždy připravený na cestu.“

Souhrn klíčových vlastností

Vodotěsný do 10 m | Nárazuvzdorný do 1,8 m | Mrazuvzdorný do -10 °C | Prachotěsný. Tento přístroj COOLPIX se nebojí příležitostných pádů, nevadí mu zima a užije si party u bazénu. Je to pravý zástupce fotoaparátů typu „namiř a stiskni“.

Režim detekce tváře pod vodou. Fotoaparát pořídí až čtyři snímky pokaždé, když detekuje tvář.

Nádherné snímky vždy a všude. Obrazový snímač CMOS pro nízkou hladinu osvětlení, ostrý objektiv NIKKOR s trojnásobným optickým zoomem a šestinásobný Dynamic Fine Zoom dosahuje účinku použití delších teleobjektivů.¹

Brilantní videosekvence. Fotoaparát zaznamenává stopáž videosekvencí v rozlišení Full HD (1 080p/30 sn./s) se stereozvukem.

Snadná manipulace, stačí namířit a stisknout. Nastavení se optimalizuje automaticky. Velký LCD displej s antireflexní vrstvou nabízí jasný obraz i pod vodou.

Kompletní menu pro zábavu. Uživatelé mohou exponovat a používat rozhraní s jednoduchým menu, nebo přepnout na Kompletní menu, které je nabité interaktivními funkcemi.

Kompatibilita s aplikací SnapBridge

Před použitím aplikace SnapBridge je třeba nainstalovat do kompatibilního chytrého zařízení aplikaci Nikon SnapBridge pro systémy iOS a Android.

Poznámky:

1 Zvětšení s využitím funkce Dynamic Fine Zoom je počítáno od nejmenší ohniskové vzdálenosti optického zoomu.