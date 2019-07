Také patříte k těm, kteří rádi fotí zážitky z dovolené, rostoucí děti při nejrůznějších jejich aktivitách, ale také detaily květin, brouky, nebo třeba krásnou krajinu se západem slunce? Možná máte ve fotoaparátu spoustu hezkých fotek, které si nechcete prohlížet jen prostřednictvím médií, ale přejete si na ně šáhnout, vystavit si je na poličku či je uložit do alba, které si budete při příjemných příležitostech prohlížet. Aby byly fotografie kvalitně vytištěny, je dobré ponechat domácí tiskárnu v klidu a obrátit se na společnost, která vám fotografie zhotoví během jednoho či dvou dnů a zašle domů.

Objednat fotografie zvládne každý

Jestliže jste si do teď nechávali fotografie vyvolat např. v drogerii či v jiném sběrném místě, objednání vyvolání fotografií online se můžete obávat. Není to však na místě. Je to naprosto jednoduché, vše je na stránkách společnosti zajišťující tisk fotek podrobně vysvětleno.

K tomu, abyste vše vyřídili z pohodlí domova, postačí najít společnost, přes kterou si chcete nechat fotografie zhotovit, následně jí je zaslat e-mailem nebo je nahrát přímo na jejích webových stránkách. Podporované formáty nahrávaných fotografií jsou většinou JPG, JPEG, PNG, ale i když jsou ve formátech raw, pdf, tiff nebo jiných lze je zhotovit. Jen je potřeba domluvit se se společností, jakým způsobem jí je můžete doručit.

Spokojení budete i co se velikostí fotek týče. Zvolit můžete rozměry od klasických 9 X 13 cm po 30 x 45 cm. Buď mohou být všechny fotky stejně velké, nebo se dá u jednotlivých zvolit rozměr jiný. To stejné platí o filtrech a úpravách. U fotografií, které chcete vyretušovat, zhotovit je černobíle atd., stačí daný požadavek u dané fotografie při zadávání do systému uvést.

Samozřejmě, vámi zhotovené fotografie můžete společnosti ke zpracování předat i v jiných podobách poštou. Máte je na CD, DVD, flashce či paměťové kartě? Stačí vložit médium do bublinkové obálky a odeslat.

Ceny dostupné pro všechny

Většinou můžete zvolit ze dvou způsobů vyvolání fotografií. Automatický a ruční. U automatického získáte nejnižší cenu, která se pohybuje pod 2 Kč, je ale potřeba počítat s tím, že jsou fotky zpracovávány v automatickém režimu. Dochází k automatickému řízení pro co nejlepší výsledek. Jednotlivé snímky nejsou kontrolovány.

Ruční zpracování fotografií je asi o korunu dražší než automatické, ale zajistí vám krásné fotografie. Každá fotka je kontrolována ručně technikem společnosti, jež vám fotografie zhotovuje. Ten provádí korekci světlosti, barevnosti a správného výřezu fotografií.

Cenu může příznivě ovlivnit i počet fotografií, které chce nechat vytisknout, celková cena za tisk fotografií, vaše zaregistrování se nebo příležitostné akce, jako např. uplatnění slevového kódu, který jste obdrželi e-mailem, našli v letáku společnosti a podobně.

Potřebujete jinou službu?

Kromě zhotovení fotografií z digitální podoby se tyto společnosti zaměřují i na zpracování a digitalizaci kinofilmů, tisk fotografií na plátno, výrobu foto dárků, foto kalendářů, foto hrnků, panorama fotografie, retro fotky a mnohé jiné. Prohlédnete-li si jejich nabídku a zjistíte-li, co vše umí, určitě vás inspirují pro další objednávku.

Z vašich fotek můžete nechat zhotovit krásný dárek pro prarodiče k Vánocům, připravit překvapení pro kamarádku, která se bude vdávat, věnovat fotoknihu vašemu partnerovi s fotkami, které zdokumentují jeho rybářské úspěchy a podobně.

Rychlé vyřízení vaší objednávky

Určitě budete potěšeni, s jakou rychlostí budete mít hotové fotografie k dispozici. Zhotovení zabere pouhých 24 hodin, u náročnějších objednávek 48 hodin.

Nezbývá než vybrat fotografie, které chcete vytisknout a předat je firmě, která se tiskem zabývá. Ať už elektronicky či poštou. Za pár dnů se budete těšit z krásných fotografií, se kterými budete moci dál naložit, jak si budete přát.