Ještě než začnete s výběrem bytu k pronájmu v Opavě, musíte se připravit na fakt, že za nějakých 60 či 70 metrů čtverečních zde budete měsíčně platit v průměru více než 8 tisícovek a to pochopitelně bez dalších nákladů na energie a služby. Je to snad málo nebo hodně? Mohly by být ceny nižší a co má na ně nejzásadnější vliv? A je prognóza ohledně výše nájmů pro nejbližší období příznivá?

Vybrat byt k pronájmu je zde snazší než jinde, ale…

Sehnat v Opavě solidní pronájem je sice o něco snazší než třeba v Brně či Olomouci, ale situace má i zde k ideálnímu stavu daleko. I tady totiž musíte v porovnání s předcházejícím rokem sáhnout do peněženky o něco hlouběji. Opava je v rámci Moravskoslezského kraje jedním z nejatraktivnějších míst k životu, což v kombinaci s obecně známým problémem, kterým je dlouhodobě zanedbávaná bytová výstavba, jednak omezuje možnost výběru, ale především udržuje cenovou hladinu na poměrně vysoké úrovni.

Důvodů, proč je město pro lidi tak zajímavé, se najde celá řada. Nízká míra nezaměstnanosti (tabulka níže), kvalitní občanská vybavenost, zdejší Slezská univerzita a také příroda, která je nadosah. A dokonce i v těch městských lokalitách, které donedávna trpěly určitými neduhy, pozvolna dochází k jejich odstraňování, o čemž svědčí i následující článek. Svou roli pak ve zvýšeném zájmu o Opavu zřejmě sehrává i solidní dopravní dostupnost dalšího velkého města regionu a to Ostravy.

Míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji (05/2018)

OKRES LIDÍ BEZ PRÁCE NEZAMĚSTNANOST (%) Nový Jičín 3009 2,8 Opava 3844 3 Frýdek-Místek 4578 3 Bruntál 3571 5,4 Ostrava-město 14 096 6 Karviná 12 878 7,2 Kraj celkem 41 976 4,8

Růst cen ovlivňují 4 hlavní faktory

I na byt těch nejmenších rozměrů si dnes v Opavě musíte připravit minimálně 5 tisíc korun a to bez ohledu na to, v jak vyhledávané lokalitě se nachází. Poklesu či alespoň zastavení růstu nájemného bohužel brání několik vcelku dobře známých okolností.

A) Atraktivita města a s ní související vysoká poptávka po bytech je jedním ze zásadních činitelů ovlivňujících zdejší ceny.

B) Velmi slabá výstavba poslední dekády je rovněž velmi významným faktorem, který má za následek horší dostupnost jak vlastnického, tak i nájemního bydlení.

C) Nebývalá ekonomická prosperita celé země, kterou v posledních letech zažíváme, je dalším důvodem, proč jsou ceny vysoko.

D) A jako by to nestačilo, přidalo se i zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték, takže na vlastní nemovitost dosáhne opět méně lidí, což přirozeně o něco zvedne zájem o pronájmy a tedy i cenovou hladinu tohoto způsobu bydlení.

Klíčová role rozsáhlejší výstavby

Vyváženějšímu trhu s pronájmy by bezpochyby nejvíce prospěla podstatně rozsáhlejší výstavba. Platí to jak pro Opavu, tak i pro naprostou většinu dalších měst naší republiky. Na zastavení růstu cen, případně i na jejich pokles, bychom pak s největší pravděpodobností nemuseli čekat nikterak dlouho. Chtělo by to ovšem více takových projektů, jako je například ten, který se připravuje v areálu bývalých kasáren a díky němuž by mělo v brzké době vzniknout zhruba 400 nových bytů. Takové číslo už stojí i v šedesátitisícové Opavě za pozornost.

Meziroční růst nájemného v regionu (2017/2018)

MĚSTO Cena za m2 (2018) Cena za m2 (2017) Meziroční růst Nový Jičín 174 Kč 171 Kč 2 % Ostrava-město 154 Kč 147 Kč 5 % Opava 144 Kč 119 Kč 21 % Karviná 143 Kč 132 Kč 9 % Bruntál 101 Kč 99 Kč 1 %

Dalším příspěvkem ke zlepšení situace může být též chystaná rekonstrukce bývalé ubytovny v Jánské ulici, která je momentálně v dezolátním stavu. Soukromý investor, který ji před nedávnem zakoupil, tvrdí, že předpokládá dokončení svého projektu v roce 2021 a na novou střechu nad hlavou by se tak mohly těšit další desítky lidí.

Stavět, stavět a ještě více stavět

Jak už bylo řečeno, tak v porovnání s řadou dalších měst v zemi na tom právě Opava není vyloženě zle, i když meziroční růst průměrného nájmu o více než 20 % vypadá celkem hrozivě. A tak je bohužel třeba neustále opakovat, že tou nejschůdnější cestou vedoucí k levnějšímu bydlení je razantní zvýšení počtu nových bytových projektů, které snad krom hluboké ekonomické krize, mohou jako jediné pohnout s cenami nájemního i vlastnického bydlení směrem dolů.

Souhlasíte nebo jste snad jiného názoru? A týkají se vás vůbec nějak rostoucí nájmy?