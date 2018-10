Všem podnikajícím osobám a živnostníkům se vyplatí mít vlastní webovou stránku, do které byste měli investovat, aby vypadala přehledně a reprezentativně. Samozřejmě existují systémy vytvářející webové stránky zdarma, ovšem většinou běží na doméně třetího řádu, nejsou přizpůsobené mobilním zařízením a nemají celou řadu prvků, které by webová stránka měla mít. V následujících řádcích vám dáme hned tři důvody, proč mít webovou prezentaci.

Webová stránka představuje hlavní marketingový a komunikační nástroj. Jestliže máte vskutku kvalitní prezentaci, máte zajištěn úspěch, protože návštěvníci neutečou, ale rovnou vyplní poptávkový formulář, objednají si službu nebo koupí nabízené produkty.

Webovou stránku zaměříte přímo na cílovou skupinu

Při plánování struktury webové stránky je nezbytné držet se pravidla, že v jednoduchosti je krása a síla. Internetové stránky by rozhodně neměly být překombinované. Důležitá je logická navigace, která by měla být pro zákazníka intuitivní. Přesně tohle tvrdí i tvůrce webových stránek Jaroslav Voldřich, jenž má perfektní přehled také v online marketingu.

Obsah je základním stavebním kamenem

Zejména pro vyhledávače je kvalitní obsah důležitý. Zapomeňte na kopírování z jiných webových stránek. Nechejte si vytvořit texty ke všem stránkám a podstránkám od profesionálního copywritera. Obsah by měl mít informační hodnotu, měl by se dobře číst a zároveň by neměl být přesycen klíčovými slovy.

Poskytnete kontaktní údaje

Jestliže máte nějakou provozovnu či pobočku, určitě ji uveďte na webové stránce. Zároveň poskytněte návštěvníkům telefonní číslo a e-mail, aby vás mohli v případě jakýchkoliv dotazů kontaktovat. Pokud chcete vytvořit firemní web na míru, podívejte se na webovou stránku www.jaroslavvoldrich.cz.