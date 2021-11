Black Friday v OKAY během podzimu nabízí mimořádně atraktivní ceny za elektroniku

Možná jste si už zvykli, že každý podzim vybrané obchody přistupují ke slevovým akcím v rámci takzvaného Black Friday. Na atraktivní ceny za elektroniku a další zboží se nyní můžete těšit také ve známém a oblíbeném internetovém obchodě OKAY.

Co znamená Black Friday?

Black Friday vznikl ve dvacátých letech minulého století v USA. Cílem bylo podpořit obchod a znovu nastartovat ekonomiku tím, že lidé mohli nakupovat zboží za výrazně nižší ceny, než bylo jinak běžné. Tento nápad se ujal a dnes se Black Friday, tedy v překladu doslova „černý pátek“, koná takřka ve všech zemích v Evropě a Americe. A Česká republika není výjimkou. Nápisy a slogany Black Friday lákají třeba na oblečení známých značek, jakými jsou Nike či Adidas, lidé však asi vůbec nejčastěji vyhledávají elektroniku a s ní související spotřební zboží.

Černý pátek u OKAY

OKAY i o letošním podzimu přichází s Black Friday. Chystá spoustu překvapení. Slevy dosahují až 82 %, přičemž se snížení cen týká kompletního sortimentu zboží, což zas není úplně obvyklé ve všech obchodech, které Black Friday rovněž dělají.

V OKAY si na podzim můžete za akční ceny koupit třeba novou chladničku či pračku do domácnosti, špičkový televizor, malé domácí spotřebiče, v nabídce samozřejmě nechybí ani chytré mobilní telefony, z nichž se největší oblibě už pár let těší iPhone.

Nakupte výhodně dárky na Vánoce

Black Friday je skvělou příležitostí, jak koupit takřka cokoliv za skvělou cenu. Nemusí se jednat pouze o elektroniku či oblečení, i mnoho dalších obchodů s jinými produkty přistupuje k této populární slevové akci. Jde o ideální příležitost, jak si pořídit nové zboží nejen pro vás a vaši rodinu. Akci Black Friday lze pojmout rovněž jako šanci nakoupit levně dárky na Vánoce, jež se kvapem blíží.