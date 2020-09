Bojíte se Colop e-marku? Zbytečně! Chce to jen trochu cviku

Bude vám to sice možná chvíli trvat, než dostanete tisk elektronického razítka Colop e-mark takříkajíc do ruky, pak už vám ale vše půjde jako po drátkách. I když budou vaše první otisky elektronickým razítkem možná trochu rozmazané, třeba i malinko nakřivo, jakmile se vy i e-mark zaběhnete, bude to pohoda. Všechno nové chce vždy trochu cviku, i tisk pomocí elektronického razítka e-mark.

Elektronické razítko nejen pro kreativní práci

Jakmile se s elektronickým razítkem spřátelíte, zjistíte, že lze rychle přepínat až mezi třemi otisky.

spřátelíte, zjistíte, že lze rychle přepínat až mezi třemi otisky. Jste-li kreativní, můžete si otisky připravit sami. Pokud jste s kreativitou tak trochu na štíru, máte možnost využít přednastavené designy pro Colop e-mark, a tudíž začít tisknout prakticky z jedné vody načisto, tedy okamžitě.

Od složitosti návrhů pro tisk elektronickým razítkem se pak bude odvíjet množství otisků, na které vystačí dodávaná cartridge. Jedná se plus mínus až o 5 000 otisků. Poté si budete muset pořídit novou cartridge a vyměnit ji. Výměny se ale neobávejte, zvládne ji každý – je velmi jednoduchá. Stejně jako automatická nebo kreativní práce s elektronickým razítkem.

Elektronické razítka lze také využít jako:

Opravdu chytré razítko

Možná jsme měli začít důležitou informací – aby vám elektronické razítko správně fungovalo, je třeba ho spárovat s mobilním telefonem (pomocí aplikace), nebo propojit s počítačem. Potom už lze Colop e-mark používat také offline. Samozřejmě do vybití baterie (viz výše). Bohaté možnosti nastavení vlastního otisku vám budou určitě vyhovovat. Kromě toho, že otisk může mít až tři řádky, v nabídce je i několik desítek fontů pro nastavení textu. Volit můžete i barvu textu a pozadí. Samozřejmostí je i vložení vlastního obrázku, loga nebo fotky, data a času. O generování vlastního čárového kódu či QR kódu již také byla řeč. Nezbývá tedy, než vás nasměrovat na colop.cz a popřát vám s elektronickým razítkem mnoho zdaru.