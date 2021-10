Čaje, které se na podzim budou hodit

Horký čaj si v chladnějších dnech dají i ti, kteří si na tento nápoj jinak ani nevzpomenou. Jeho účinky se dají využít lépe, když sáhneme po tom správném druhu a příchuti.

Ruce už nestačí

S příchodem podzimu začneme intuitivně vyhledávat teplé nápoje a dáváme jim přednost před studenými limonádami. Čaj patří mezi nejrozšířenější nápoje, a i když správně tento název označuje výluh z listů čajovníku, zažil se také pro odvary z bylin, ovoce či koření. Výhodou je, že si můžeme přesně nakombinovat chuť, kterou máme rádi, a také využít přirozené účinky všech surovin, ze kterých si čaj připravíme a dochutíme. Cesta čaje až do naší kuchyně je dlouhá, od sběru a zpracování až po přepravu potrubím k balicím linkám a expedici. Připravovat můžeme čaje jednodruhové nebo směsi.

Naše babičky si uměly ze sušených bylinek namíchat čaj na každý neduh a každou bolest, my se musíme občas spolehnout na průmyslově zpracované směsi. Bylo by však bláhové myslet si, že každou směs vytváří lidé svýma rukama a pečlivě váží jednotlivé suroviny. To lze v malém množství, ale poptávka po čajových směsích je vysoká a na pomoc tak musely přijít i stroje, přepravní potrubní systémy a zrychlení i zefektivnění samotné výroby. Potrubí z nerez oceli přivádí různé druhy čajů, bylin, květů či ovoce k mixovacímu zařízení, do kterého jsou suroviny nasypány v přesně daném poměru, a my si pak můžeme vychutnat hotoví směsi ochucených čajů.

Skořice i šípky

Zatímco přes léto nás lákají spíše nápoje, které nás ochladí, na podzim je to přesně naopak. Vyhledáváme ty, které prohřejí a pomohou třeba i s nachlazením nebo špatnou náladou. Oblíbené tak jsou především černé čaje v kombinaci s kořením, jako je skořice, badyán nebo kardamom. Zajímavou kombinaci tvoří s čajem chilli, javorový sirup nebo karamel. Pokud dáváte přednost spíše jiným druhů, zvolte rooibos, který neobsahuje tein a je skvělým společníkem na dlouhé a chladné večery. Stále populárnější je chai s pikantním kořením nebo vsaďte po vzoru našich babiček na bylinky. A stálicí, zvláště v zimě, jsou samozřejmě čaje ovocné a jejich směsi s ibiškem, sladkými fíky, hřebíčkem nebo šípky.

Vyzkoušet můžete i doma dělaný pečený čaj z několika druhů ovoce a koření. Když pak dorazíte zmrzlí po podzimní procházce, šálek horkého čaje vás zahřeje na těle i na duši.