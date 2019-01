Cena baterií do notebooků v roce 2018 činila v průměru 1 298 Kč. Hodnota akumulátorů dlouhodobě klesala a loni se ustálila na historickém minimu. Vyplývá to ze statistik předního prodejce baterií do mobilních přístrojů internetového obchodu BatteryShop.cz. V roce 2019 však dojde ke zdražení akumulátorů do notebooků i mobilních telefonů. Zdražení se bude pohybovat kolem 6 %. Stojí za ním zvýšení nákupních cen baterií, změny kurzů i vyšší náklady na logistiku.

Ceny akumulátorů do mobilních přístrojů se meziročně téměř nezměnily. Baterie do notebooků loni vyšly v průměru na 1 298 Kč, cena baterií do mobilních telefonů pak činila 232 Kč. Internetový obchod BatteryShop.cz registroval v kategorii baterií do notebooků největší zájem o akumulátory značky T6 power do přenosných počítačů Acer Aspire. V kategorii baterií do mobilních telefonů byla nejvyšší poptávka po akumulátorech do zařízení Nokia.

„V roce 2018 došlo k dalšímu poklesu cen a průměrné hodnoty baterií do mobilních přístrojů meziročně poklesly o několik desítek korun. Baterie do notebooků tak loni byly vůbec nejlevnější. V roce 2019 však lze očekávat, že ceny akumulátorů budou po mnoha letech pomalu stoupat, a to v průměru o 6 procent. Lidé, kteří plánují obnovu svého zařízení a pořízení nové baterie, by tedy neměli vyčkávat,“ upozornil Radim Tlapák, ředitel internetového obchodu BatteryShop.cz, který je předním prodejcem baterií do mobilních přístrojů na českém trhu.

Na hodnotu akumulátorů bude mít letos vliv nárůst nákupních cen zboží. „To může vést ke zdražení baterií o 5 až 6 procent. Dále pak ceny ovlivňují změny kurzu české koruny vůči strategickým měnám, které způsobují výkyvy na úrovni 15 procent. A v neposlední řadě jsou to zvyšující se náklady na logistiku. Přesto se vždy snažíme, aby se zvyšující se náklady promítli do konečné ceny zboží minimálně,“ vysvětlil Radim Tlapák.

Internetový obchod BatteryShop.cz pro rok 2019 plánuje rozšíření sortimentu i expanzi na další trhy v rámci Evropské unie. „Aktuálně výrazně posilujeme sortiment v kategorii baterií do čteček čárových kódů a vysílaček. Naším cílem je více oslovit segment velkých logistických center, ale i policii a armádu,“ sdělil Radim Tlapák. „Pro letošek pak máme v plánu spustit e-shop na maďarském trhu. Zároveň dokončujeme vývoj anglického internetového obchodu, díky kterému chceme lépe zasáhnout evropský trh,“ uzavřel Radim Tlapák.

O e-shopu BatteryShop.cz

Společnost BatteryShop.cz má v obchodování na internetu dlouhodobé zkušenosti, věnujeme se mu od roku 1998. Specializuje se výhradně na prodej baterií. Všichni pracovníci mají s produkty z oboru počítačové elektroniky bohaté zkušenosti. Obchodními partnery jsou společnosti z Asie a USA. Všechny prodávané baterie splňují přísné evropské normy a mají všechny certifikáty potřebné pro prodej v zemích Evropské unie. Vysokou kvalitu služeb internetového obchodu potvrzuje 100% hodnocení zákazníků na portálu Heureka.cz.

Internetový obchod BatteryShop.cz provozuje společnost NTB CZ, která je zároveň vlastníkem a výhradním prodejcem baterií značky T6 power. Je také oficiálním dovozcem výrobků značky iGo do České republiky.