Čeští inženýři ze společnosti STILL pomáhají zabraňovat šíření koronaviru. Pomocí své dezinfekční mobilní myčky

Čeští inženýři ze společnosti STILL pomáhají zabraňovat šíření koronaviru. Pomocí své dezinfekční...

V době krize, jaká nyní panuje na našem území se, ať už nuceně, či dobrovolně většina firem musí odchýlit od svého běžného výrobního programu, prodejů a poskytování služeb. Zahodit ale vše, na čem chytré mozky a šikovné ruce dosud pracovaly, by byla škoda. Čeští inženýři z mezinárodní společnosti STILL si řekli, že svůj nejnovější vynález věnují na pomoc v boji s novým typem koronaviru a nemocí COVID19, kterou způsobuje. Jejich ekologická mobilní myčka tak nyní slouží jako prostředek dezinfekce jakékoliv manipulační techniky.

Ekologická mobilní myčka s vlastní čističkou odpadních vod

Není tomu tak dlouho, co společnost STILL představila světu svoji novou mobilní myčku. Jejím původním účelem bylo čištění manipulační techniky, jako jsou bagry, vozíky, služební vozy, různé boxy apod. Dokáže tuto techniku zbavit jakýchkoliv nečistot, a to zvenčí i zevnitř. Pracuje velmi rychle, vyčištění tak proběhne bez dlouhého odstavení techniky z provozu. Je kompletně soběstačná, nepotřebuje dodávky vody ani elektřiny. Dokonce si sama zpracovává veškerý odpad, její součástí je totiž vlastní čistička odpadních vod. Jde tak také o velmi ekologické řešení.

Dezinfekcí proti šíření koronaviru

S tím, jak se corona virus šíří a jakým způsobem negativně ovlivňuje nejen průmyslový sektor, ale i běžný život, našla nyní tato mobilní myčka nové uplatnění. Jejími klienty už není pouze ta manipulační technika jako dříve, ale v podstatě cokoliv, co je třeba, ať už jednorázově, či pravidelně dezinfikovat. Myčka tak bude nyní pomáhat tomu, aby se minimalizovalo šíření nového typu koronaviru. Tím, co umí nejlépe – čištěním a umýváním.

Dezinfikovat svoji manipulační techniku dnes potřebuje mnoho podniků, chce-li se ke svým zákazníkům a zaměstnancům chovat zodpovědně. Typickým příkladem jsou nákupní vozíky velkých obchodních center, které denně projdou rukama desítek nakupujících, služební automobily (například společností rozvážející potraviny), různé boxy, další vozíky a jakýkoliv jiná technika, která je hojně používaná.

Jedinou podmínkou je, aby dezinfikovaná technika nepřesahovala 2 metry na výšku a 4 metry na šířku. Takové má totiž mobilní myčka limity.

Dezinfekce je rychlá a ekologická

V mobilní myčce proběhne celková dezinfekce například právě nákupních košíků. Celý proces netrvá nijak dlouho, nenaruší tak běžný provoz a používání manipulační techniky. Obrovskou výhodou je právě mobilita myčky. Pracovníci společnosti STILL s ní jednoduše přijedou tam, kde je to zrovna potřeba, umyjí a vydezinfikují vše potřebné a opět vás opustí. Jediné, co je potřeba pro bezproblémový provoz myčky zajistit, je volný prostor o velikosti 25 x 6 metrů. Nic jiného.

Celá desinfekční mobilní linka představuje uzavřený systém s vlastní rekuperační jednotkou. Sama si zajistí přísun vody a elektřiny, disponuje i vlastní zabudovanou čističkou odpadních vod. Ta je také důvodem, proč lze tento způsob dezinfikování označit za vysoce ekologický. Po konci nezůstanou na místě čištění žádné škodlivé odpadní látky. Pro mytí se používá voda o teplotě 80 °C a prostředky šetrné k životnímu prostředí.

Veškeré mytí a dezinfekce mohou snadno proběhnout i bez přítomnosti kohokoliv jiného než zaměstnanců firmy STILL, kteří myčku obsluhují. Kapacita vašich zaměstnanců tak zůstane plná, nemusíte se obávat ani jejich případného nakažení.

Dezinfekcí vaší manipulační techniky pomocí mobilní myčky vám společnost STILL uleví od starostí. Své košíky, vozíky, služební vozy, boxy, minibagry a podobně budete mít dokonale dezinfikované. Bude vás hřát čisté svědomí, že jste minimalizovali pravděpodobnost nakažení novým typem koronaviru a alespoň částečně zabránili jeho šíření.