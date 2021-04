Co vězí za úspěchem iPhone 11?

V září 2021 by měl na trh přijít nová rodina iPhonů 13. Už teď se spekuluje o tom, jak bude vypadat a jaké novinky přinese. Nejžhavější aktualitou je informace, že iPhone 13 přinese vítanou designovou změnu v podobě menšího notche, tedy výřezu na displeji pro přední kameru a Face ID. Toho by se mělo dosáhnout právě díky zmenšení Face ID technologie.

Další velkou změnou by mohl být návrat Touch ID, jelikož rozpoznávání tváře se během pandemie ukázalo jako nedostatečné. Návrat identifikace prostřednictvím otisku prstu by tento problém mohl jednoduše vyřešit.

Pokud však nepotřebujete tyto nejaktuálnější novinky a jde vám hlavně o to, abyste měli kvalitní a spolehlivý telefon, klidně můžete sáhnout také po starších modelech, třeba po iPhonu 11. Ten se představil v září 2019 a zdá se, že pro Apple znamenal opravdovou trefou do černého. V současné době ho můžete koupit přibližně od 16 000 Kč za 64GB verzi.

IPhone 11 má co nabídnout

Narozdíl od předchozího modelu iPhonu XR iPhone 11 přišel s vynoveným fotoaparátem. Fotky vypadají přirozeněji. Kupce zlákal i dokonalý Night Mode, díky kterém můžete dobře fotit i v noci. Displej je celkově jasnější a hlavně IPhone 11 má v sobě opěvovaný procesor A13 bionic.

Zdroj: Bigstockphoto.com

Kromě toho iPhone 11 přišel s řadou krásně barevných provedení a pevnější konstrukcí. I tak je ale třeba na jedenáctce nosit kryt, případně i tvrzené sklo na displeji. V případě poškození je oprava nehorázně drahá.

Také je třeba se mít na pozoru u některých barevných provedení, která jsou sice krásné, ale mohou mít nedostatky. Například u některých červených iPhonů 11 se objevilo blednutí barvy po okrajích telefonu. Nepomohl ani průhledný kryt na iphone 11. Důvodem může být, že barevné iPhony nejsou eloxované, jako například základní stříbrná nebo zlatá barva. Sice je to jen kosmetická vada, ale někomu může vzhledem na cenu a design telefonu dost vadit.

IPhone 11 se stal vítězem 2020

IPhone 11 lámal v minulém roce rekordy prodejů a to i přesto, že na trh s mobilními telefony silně dolehla pandemie. Jednak se podepsala na problémech s výrobou a dodavatelskými řetězci. Dalším důvodem bylo to, že lidé jednoduše přestali kupovat nové věci. Dolehla na ně finanční nejistota a začali se více zajímat o to, kam peníze dávají. Když už si něco koupili, zaměřovali se více na kvalitu.

Kombinace všech těchto faktorů zřejmě vystřelila iPhone 11 na absolutní vrchol. V první polovině roku 2020 byl nejprodávanějším telefonem celosvětově. Podle průzkumu společnosti Omdia se jich prodalo 37,7 milionů jednotek. Druhý se umístil Samsung A51 s podstatně menším číslem. Prodalo se ho jen 11,4 milionů.

Zdroj: Unsplash.com

IPhone 11 v prodejích zvítězil i v třetím čtvrtletí roku 2020. Prodalo se ho více než 16 milionů jednotek. Na druhé místo poskočila s více než deseti miliony novinka od Applu IPhone SE 2. generace.

Třešničkou na dortu je žebříček největšího počtu aktivovaných telefonů na Vánoce 2020. Opět mu vévodil iPhone 11. Ostatně prvních devět telefonů bylo z dílny Apple. Na desátém místě se umístil LG K30. Vliv pandemie byl vidět ale na tomto žebříčku. Celkově bylo aktivovaných o 23 % méně zařízení než v roce 2019.

Pokud tedy uvažujete nad koupí iPhonu 11, už na nic nečekejte. Díky modernímu procesoru, kvalitnímu fotoaparátu a dlouhodobé aktualizaci operačního systému, vám vydrží v dobré kvalitě ještě pěkných pár let.