Dobývání světa jako profesionál: Prolomení jazykové bariéry s hlasovým překladačem

Je opravdu takové zařízení jako hlasový překladač, pomocné k překonání jazykové bariéry, aby bylo možné komunikovat v zahraničí? V západním světě často věříme, že můžeme jít kamkoliv a domluvit se anglicky. Je to pravda? Ne. Pravda je, že do těchto anglicky jazyčných míst cestujeme nejčastěji, ale…

Světová populace dnes představuje kolem 7,5 miliard a z tohoto ohromného počtu pouhých 360 milionů lidí považuje angličtinu za svůj první jazyk. Pokud zahrnete všechny, kteří ovládají angličtinu jako druhý jazyk, jejich počet se zvýší na asi 1,5 miliardy. I když se toto číslo může zdát vysoké, pouze 20% světové populace vám nemůže zaručit plynulou komunikaci s těmi, se kterými se na dovolené v zahraničí setkáte.

Pokud opravdu chcete být během cestování v kontaktu s lidmi, což je jedno z největších lákadel cestování, budete muset najít způsob, jak překonat tuto bariéru. A tím nemyslím naučit se každý jazyk na naší planetě ;) I když vám znalost anglického jazyka může poskytnout jedinečné, velmi příjemné cestovní zážitky, a není žádných pochyb o tom zdali je to nejdůležitější znát dobře jakýkoliv jazyk. Ale když ho neumíte, tak v mnoha velkých městech budete mít problémy, jakmile vyrazíte ven.

Ponořte se do jiných kultur s pomocí hlasového překladače

Každý, kdo hodně cestoval a využil třeba i výhod organizovaných skupinových zájezdů, bude vědět, že i když jsou tyto zájezdy užitečné, nedávají vám příležitost skutečně se ponořit do místní kultury. V cestování hledáme opravdové a vzrušující zážitky, komunikujeme s místními obyvateli a zažíváme kulturu smysluplnějším způsobem. K tomu dojde jen tehdy, pokud dokážeme komunikovat s ostatními. Zažít hlubokou a smysluplnou konverzaci nebo jen vyčarovat úsměv na tváři, protože jste si našli čas a zastavili se.

V kapse máte elektronický překladač a představte si toto – pojedete do Pekingu a nejenže navštívíte Velkou Čínskou zeď, ale vydáte se mimo vyšlapané chodníčky. Zde místní obyvatelé vyrábějí řemeslné výrobky a jsou zvyklí usmívat se a kývat na návštěvníky, gestikulovat, ale nikdo se nikdy nezastaví, aby si popovídal.

Teď si představte, že to dokážete – posaďte se a konverzujte. Začněte od toho, že si na překladači vyberete aplikaci: překladač fotografii. Pořídíte si fotografii cedule v obchůdku, a hlasový překladač to přeloží do češtiny. Vy budete rádi, že víte jaké výrobky nabízejí. Můžete si to užít naplno bez jakýchkoliv poplatků, díky zabudované kartě SIM. Zjistěte, jak se výrobky vyrábějí, poznejte životní příběhy, které se za nimi skrývají, a ukažte, že vám na této situaci záleží. Můžete budovat smysluplná kamarádství a přátelství po celém světě, pokud jste ochotni s obyvateli skutečně komunikovat a domluvit se. Začátky jsou vždy těžké, ale tento okamžitý překladač Vám pomůže.

A není to jen o lidech na venkově, kteří jsou řemeslníky. Pokud vejdete do baru ve větším městě, při poznávání nových lidí bude ještě mnoho komunikačních problémů, pokud to není anglicky mluvící město. Tím, že mluvíte jejich jazykem, dáváte najevo ochotu angažovat se na úplně jiné úrovni. Lidé to ocení, a také se snáze otevřou. Na druhé straně byste asi potřebovali vědět zdali jídelníček je opravdu složen z toho co si myslíte, že tam je. Představte si, že existují i lidé, kteří si vytetovali na těle něco, čemu nerozumějí a místo toho aby tam bylo napsáno v překladu: silný lev, tak je tam doopravdy v překladu napsáno: kuře v bambusové omáčce. S pomocí překladače fotografií by se jim to zaručeně nestalo. Naštěstí i tetování jde smazat z kůže, ale nebude to nejlevnější a trochu to i bolí.

Řešení pro snadnou konverzaci – to je MultiTalk v hlasovém překladači

ak toho lze tedy dosáhnout? Většina lidí s sebou nechce táhnout průvodce, protože to ničí intimitu okamžiku, kdy se s někým potkáte. A jak již bylo zmíněno, ani na chvíli vám nenavrhujeme, abyste se naučili všechny jazyky z každého místa, které navštívíte – to je jednoduše nemožné!

Existují překladové aplikace, ale mnoho z nich je tak nespolehlivých, že můžete očekávat, že zůstanete nepochopení. Jaké je tedy řešení? Elektronický,hlasový překladač. Ano, takové zařízení, jsou ve skutečnosti mimořádně užitečná a efektivní a to díky technologickému vývoji v posledních letech. Robotické slovníky se nyní mohou pochlubit inteligentním softwarem a překladovými jednotkami, které mohou zaujmout i lingvisty.Samozřejmě je to pořád o poznávání nových technologií. Prozatím neexistuje nic lepšího než znát jazyk nebo mít překladatele, ale my se zde zabýváme elektronickými překladači, které jsou na baterii a vejdou se do kapsy. Překladač vět s aplikací, pomocí, které vy mluvíte a druhá strana odpovídá ve svém jazyce. Je to opravdu úžasné jak technologie jde dopředu.

Proč se mi překladač vět a textů líbí

Překladače, jako například Vasco Mini 2, které jsem vyzkoušel, nepoužívají pouze cestovatelé, ale také profesionálové. Společnosti jako Vasco Electronics dodávají vládním institucím, zdravotnickým institucím a armádě překladače, aby mohly zvládnout složité rozhovory pomocí obchodní, technické a lékařské terminologie.

Hlasové překladače Vasco dokáží překládat více než 70 různých jazyků s přesností překladu 96%. To znamená, že můžete prozkoumat více než 200 různých zemí bez jakýchkoliv problémů s porozuměním. Překladač Vasco translator M3 také nabízí bezplatný a neomezený přístup k internetu pro překlady ve zmíněném počtu zemí, což znamená, že už nikdy nemusíte dobíjet různé SIM karty nebo co je ještě horší – shánět a být v dosahu Wi-Fi.

Myslím si, že je to opravdu vynikající doplněk pro neohrožené průzkumníky. Zejména proto, že je dost malý na to, abyste jej měli v kapse, a můžete ho sebou vzít kdekoliv (na rozdíl od úžasného objektivu pro vaši digitální zrcadlovku).

Pokud chcete cestovat do turisticky atraktivních míst a skutečně poznat místní obyvatele, vyplatí se vám mluvit jejich jazykem a mít hlasový překladač, který to udělá za vás.

Společnost Vasco Electronics je výrobcem elektronických překladačů. Nový hlasový překladač Translator M3 je nejmodernějším překladačem na trhu a jeho funkce jsou mimořádně praktické. Je vidět, že je to zařízení, které má opravdu překládat a to jak mluvené slovo nebo tištěné texty. V neposlední řadě je důležité upozornit na skutečnost, že již neplatíte ani korunu za data a to až ve 200 zemích.

Stačí mít hlasový překladač v kapse a svět máte na dosah ruky.