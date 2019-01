Kdysi se toho v obchodech nedalo koupit tolik jako dnes. Pokud člověk toužil po originálním oblečení nebo výzdobě domova, musel si ho sám vyrobit. V dnešní době si stačí sednout k internetu a po chvilce pátrání nejspíš najdete e-shop, který prodává přesně to, po čem toužíte. Přesto ale přibývá lidí, kteří tvoří.

Vytvořit si něco originálního se dnes cení daleko více než koupit si to v obchodě. To samozřejmě nahrává prodejcům 3D tiskáren, šicích strojů, plotrů a dalších pomocníků, bez nichž se kreativci neobejdou.

Řezací plotr na sto způsobů

Spoustu nápadů pomůže zrealizovat řezací plotr. Nejdříve v počítači navrhnete vzor, nemusíte přitom být žádní zdatní grafici. I když si současné plotry poradí i s formátem .svg, který produkují moderní grafické programy, k většině z nich je dodáván software, s nímž se skamarádí i laik. Vytvořená šablona se pak dá vyřezat na papír, samolepicí papír, látku, kůži, filc, fólie, koženku apod. Takhle tedy vznikají například samolepky na zdi.

Nesmrtelný šicí stroj

Šicí stroj pomáhal už našim babičkám, které díky němu mohly oblékat rodinu, a jeho obliba se vrací. Nejde totiž jen o oblečení. Šikovná švadlenka vytvoří povlaky na polštáře, závěsy, dupačky pro miminka, voňavé polštářky plněné bylinkami nebo třeba roztomilé panenky. Kromě šicího stroje je většinou třeba koupit si ještě overlock, který pomůže začistit švy.

Z tvořivého koníčku se přitom postupem času obvykle stává byznys. Výrobky lze prodávat pod vlastní značkou, založení e-shopu už dneska vyjde na pár tisíc a třeba se vám povede prorazit. Další variantou jsou tržiště určená přímo k prodeji rukodělných výrobků, například Fler trh. A co může být lepšího, než když se koníček stane zdrojem obživy? Mimochodem, do tvoření se nemusí pouštět jen ženy. Brašny, vlněné čelenky, dřevění motýlci. Nápadů je spousta, a to i pro muže. Stačí být popustit uzdu fantazii.