Dosáhnout vysoké úrovně zákaznické péče se může zdát jako náročný úkol. Zakládá se na osobním a lidském přístupu v komunikaci. Jak zvládnout tuhle náročnou disciplínu bez zbytečně drahých investic? A co když jsem jen malá firma, můžu si tohle vůbec dovolit? Pomůže vám webová aplikace Unigab.

Více kanálů dovede více zákazníků

Vytvářejte více cest, jak k vám zákazníka dostat a nechte ho si vybrat, který způsob mu nejvíce vyhovuje. Ať už je to telefonát s obchodníkem, emaily, webchaty anebo dokonce Facebook Messenger? Všechny cesty musí být perfektně připravené a poskytovat stejně kvalitní zákaznickou péči a servis. Dokonce se setkávám s klienty, kteří volně přecházejí z jednoho kanálu na druhý. Potkají se s firmou na Facebooku, napíšou pár zpráv, pak zavolají pro rychlejší komunikaci, pošlete si smlouvy emailem a nakonec zákazník pošle přes Facebook referenci i s fotkou. Jak se v tom má člověk vyznat? Jak uchovávat informace, aby se neztratil nejmenší detail? A to nejhorší, jak v tomhle pracovat v týmu a informace si předávat?

Webová aplikace Unigab nabízí řešení přesně pro tento problém. Dokáže spojit všechny kanály na jedno místo, abyste nikdy neztratili přehled. Zákazník si přitom může pohodlně vybírat, jaký kanál zrovna zvolí. Veškerou komunikaci včetně telefonické i Facebookové seskupuje do komunikačních vláken. Takže přesně vidíte, kdy bylo zákazníkovi napsáno nebo zavoláno, co se s ním řešilo a jaký je další postup. Jednoduše předáte informaci komukoliv z firmy a celý úkol řídíte a sledujete. Unigab vytvořil webovou aplikaci, která staví zákazníka do centra všeho businessu, tak aby to pro vás znamenalo zisk a ne zbytečnou práci. Zaměřuje se přitom i na malé a střední podniky, které nemají celé oddělení pro komunikaci, ale jen pár oddaných spolupracovníků, kteří potřebují práci zjednodušit a zefektivnit.

V dnešní době se ukazuje, že kvalita produktu jde při prodeji až na druhé místo. Zvlášť ve vysoce konkurenčních prostředích, kde více firem nabízí srovnatelné zboží. To, co rozhoduje o nákupu nebo odchodu, je zákazníkova zkušenost při komunikaci s firmou a vším, co firma dělá před, během i po nákupu. Nenechte se konkurencí porazit na něčem, co lze jednoduše a dostupně vyřešit zavedením jedné webové aplikace. Mrkněte, s čím vším vám Unigab může pomoct při poskytování ziskové zákaznické péče. Udělejte ze zákazníka středobod vašeho businessu.