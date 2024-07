EIT InnoEnergy vítá společnosti OMV, OMV Petrom a ACB Participaties B.V mezi své akcionáře a významné partnery, čímž rozšiřuje svou úspěšnou soukromou emisi akcií o dalších 140 milionů eur

Další významné průmyslové společnosti posilují kapitalizaci společnosti EIT InnoEnergy a umožňují tak urychlit její další působení v Evropě a USA.

Nizozemí, 17. července 2024: Společnost EIT InnoEnergy, přední inovační motor v oblasti udržitelné energetiky, dnes oznámila, že se k jejím akcionářům připojili tři noví investoři: společnost OMV sídlící v Rakousku, která usiluje o to, aby se stala integrovaným trvale udržitelným podnikem v oblasti chemie, paliv a energetiky, dále rumunská integrovaná energetická společnost OMV Petrom a ACB Participaties B.V, investiční společnost se sídlem v Nizozemsku.

Noví akcionáři rozšiřují investorskou základnu společnosti EIT InnoEnergy a doplňují kolo privátního úpisu v roce 2023 o více než 140 milionů eur ve formě čerstvého kapitálu, čímž se posiluje působení společnosti EIT InnoEnergy v Evropě. Využití výnosů bude podobné jako v případě loňské privátní emise: (1) zvýšit tok nových transakcí; (2) doprovázet současných 200 portfoliových společností v jejich růstu, což je zvláště důležité na současných „suchých“ kapitálových trzích; (3) zvýšit počet spuštění nových průmyslových šampionů a zachytit příležitosti vyplývající z nového regulačního rámce NZIA (Net Zero Industry Act); a (4) urychlit expanzi v USA.

Marcin Wasilewski, generální ředitel společnosti EIT InnoEnergy Central Europe, řekl: „Přijetí těchto tří akcionářů je dalším důkazem důvěry ve schopnost společnosti InnoEnergy urychlit přechod na udržitelnou energetiku a dosáhnout cílů evropské reindustrializace. Průmysloví investoři nacházejí nové cesty pro vlastní urychlení a přispění k energetické transformaci. Závazek společností OMV a OMV Petrom k dosažení čisté nuly je kompasem pro mnoho jejich kolegů. Společnost InnoEnergy je hluboce přesvědčena, že rychlost energetické transformace bude vyšší, pokud naše partnerské společnosti svou transformaci urychlí. Je zapotřebí společného úsilí všech odvětví, a to i ze strany hráčů ropného a plynárenského průmyslu, kteří mají ambiciózní plány na transformaci na nízkouhlíkové hospodářství.“

Anne-Marie Rakhorst ze společnosti ACB Participaties B.V. a členka dozorčí rady EIT InnoEnergy, řekla: „Pokud chcete skutečně urychlit přechod na novou energetiku, investujte do společnosti InnoEnergy. Je čas na rozšiřování, je čas na velké investice.“

Noví investoři se připojili k dalším 35 stávajícím akcionářům z průmyslového, finančního, vzdělávacího a digitálního sektoru. Patří mezi ně: AGH, Augur SCMT, Capgemini, CEA, CMA CGM Energy Fund, EDF, ENGIE, Esade, Grenoble INP-UGA, Groupe Idec, ING, Karlsruhe Institute of Technology, Koolen Industries, KTH, KU Leuven, Naturgy, NIIT, Politechnika Śląska, Rafako, Renault, Santander, Schneider Electric, Siemens, SIPLEC E. Leclerc, Société Générale, Stena Metall, Técnico Lisboa, TOTAL, TU/e, Universitat Politecnica de Catalunya, Universität Stuttgart, Uppsala Universitet, VITO, Volkswagen a Wroclaw University of Science and Technology.