Finanční poradenství

Rozhodli jste se, že budete finančním poradcem, který bude pro své klienty dělat to nejlepší, ať už co se týče srovnání hypoték, výběru nejvhodnějšího pojištění, spoření nebo jiných produktů z této oblasti? Možná občas sami tápete v nabídkách finančních společností. Možná máte tolik klientů, že je pro vás nesnadné orientovat se mezi novými produkty, které na trhu stále přibývají. Ať je to jakkoli, všem finančním poradcům přijde vhod služba brokerpoolu.

Spolehněte se na zkušeného partnera

K nejlepším brookerpoolum u nás patří společnost Broker Trust. Spolupracuje s ní přes 2000 finančních poradců. To, proč tomu tak je, vysvětluje několik skutečností. Jednou z nich je, že jsou všichni svobodní. Spolupracovat s Brokrer Trust znamená, že můžete hrát dle svých pravidel, organizovat si čas, jak si přejete, práci si řídit tak, jak vám vyhovuje. Finančním poradcům, kteří s Broker Trust spolupracují, je denně k dispozici 90 profesionálů. Tak mají stále k dispozici služby nejvyšší kvality a umí přizpůsobit konkrétní nabídku individuálním potřebám svých klientů.

Dalším důvodem, proč spolupracovat s Broker Trust, jsou bezesporu vysoké provize. Nebudete se dělit s žádnými „mezičlánky“. Provize vyplácí vyšší, než čekáte, přehledně a rychle.

Její pracovníci vám budou plně nápomocní. Nikdo vás však nebude v ničem omezovat. Jestliže chcete jednat podle svých vizí, máte svou představu, jak jednat s klienty, jak jim nabízet férové nabídky, nikdo vám do vašeho konceptu nebude mluvit.

Ke spolupráci jistě nahrává i to, že patří Broker Trust na náš trh již od roku 2001 a nyní patří k nejrespektovanější firmě u nás, jejíž činností je broker pool. Její služby využívají nejen jednotlivci, ale i velké síťové společnosti. Pro je jistě i skutečnost, že v roce 2016 získala společnost Broker Trust potřetí v řadě certifikát Czech Stability Award vyhlašovaný v rámci žebříčku CZECH TOP 100 v kategorii Nejstabilnější firma roku. Její hrubý obrat překonal 1 miliardu korun.

Obraťte se na zkušené profesionály a začněte dělat svůj byznys týkající se finančních služeb lépe, aniž by vás to stálo mnoho úsilí. Broker Trust vám pomůže, a vy se bez jakýchkoli závazků budete moct stát vynikajícím finančním poradcem.