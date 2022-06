GPS lokátor bez poplatku? Jde to

V případě, že uvažujete o koupi trackeru, který by vám byl nápomocen v okamžiku, kdy by vám někdo odcizil automobil, motocykl, případně třeba kolo apod., je dobré si zjistit, jaké jsou s jeho koupí spojené poplatky.

Dříve bylo zvykem, že jste si za GPS lokátor zaplatili jeho kupní cenu, avšak navíc jste museli počítat ještě s další platbou za SIM a samotnou službu. Dnes už se naštěstí dají najít firmy a produkty, které nabízejí GPS lokalizátor bez poplatků za SIM a službu, takže platíte skutečně jen jednu cenu za nákup zařízení.

REXlink Battery Mini a jeho přednosti

Příkladem budiž GPS lokátor bez poplatku, s nímž na trh přichází společnost REX. Jedná se o produkt REXlink Battery Mini. Jde skutečně o GPS lokátor bez poplatků za službu a SIM, takže už při prvním náhledu do e-shopu víte, na kolik vás tato velmi praktická pomůcka vyjde.

Možná se někomu může zdát, že takový GPS lokátor do auta bez poplatků či s nimi je celkem zbytečnou věcičkou. Jenže stačí si představit, že vám někdo odcizí auto. Vy ho pak už nikdy nemusíte vidět. Když v něm ale máte uschované miniaturní GPS, lze vozidlo vysledovat a zvýšit tak šanci na to, že pachatel bude dopaden a vám se auto vrátí zpět.

REXlink Battery Mini, jak už z názvu vyplývá, má skutečně minimalistické rozměry, takže se dá do auta (potažmo třeba do motocyklu apod.) schovat skutečně snadno, aniž by se zařízení dalo lehce najít. Sledování pak provádíte skrze aplikaci v mobilním telefonu, případně přes počítač. GPS lokátor bez poplatku se hodí jak pro soukromé účely, tak i do firemních vozidel, díky čemuž můžete sledovat, kde se právě nachází váš vozový park.

Proč zvolit produkt od REXu?

Firma REX je ryze českou společností s dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi v oblasti GPS lokátorů. Zmíněný model je ideální pro ty z vás, kteří se nechtějí zabývat zbytečnými poplatky za službu a SIM, což jinak u většiny ostatních produktů tohoto druhu bývá zvykem.