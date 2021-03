GPS monitoring pro bezpečí vašeho vozidla

Který majitel vozidla by si nepřál mít nad ním neustálou kontrolu? Je to možné a je to naprosto jednoduché. Stačí pořídit si GPS monitoring, který se dá namontovat do jakéhokoli vozidla bez jakýchkoli zásahů v jeho interiéru.

Kde si GPS monitoring koupit

Kvalitní a spolehlivý GPS monitoring nabízí společnost TSS GROUP ze Zlína. Patří k nejrychleji se rozvíjejícím online satelitním systémům u nás i na Slovensku. Využijete jej ke sledování polohy aut, motorek, lodí, pracovních strojů, ale také osob nebo zásilek. Je snadné obsluhovat jej. Všem uživatelům přináší přístup k datům přes přehledné web rozhraní dovolující připojení se díky internetu, a také spoustu užitečných funkcí zaměřených na správu vozového parku.

Pozitiva, která zaručeně uvítáte

Dle zákazníků, kteří začali monitoring používat, došlo ke snížení nákladů na provoz vozidla až do 30 %. Spotřebu navíc tvořily černé jízdy. Eliminací černých jízd a zlepšením přepravy dochází u služebního vozidla k úspoře 30 % dosavadních nákladů na provoz i údržbu vozu. Monitoring vozidel umí zjednodušit administrativu. Dochází při něm k automatickému generování elektronické knihy jízd. Řidiči tak nemusí vypisovat ruční knihy jízd. I ekonomické oddělení si přijde na své, využije automatické generování cestovních příkazů a výpočet diet při pracovních cestách.

Překvapivé speciality

Tento GPS monitoring vás překvapí ještě dalšími funkcemi. Můžete se těšit na audio modul, který vám oznámí, zda se jedná o soukromou nebo služební cestu. Blokování motoru pomůže leasingovým společnostem, autopůjčovnám… Tachograf zase usnadní práci majitelům nákladních vozidel, kteří potřebují vzdáleně archivovat soubory z tachografů. Dokonce je tady i specialita pro taxislužby, monitorování paliva a sledování práce přes kapacitní palivové sondy, nebo detekce rušičky. A co třeba tachometr a spotřeba paliva, identifikace řidiče nebo identifikace jízdy. K GPS jednotkám je možné připojit imobilizér, alarm, polohový, otřesový a nárazový snímač.

Podívejte se na webové stránky gpsmonitoring.cz a prohlédněte si všechny informace, které vás zajímají. S tímto zařízením budete mít svůj vozový park plně pod kontrolou.