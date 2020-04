Historie fascinující fotografie

V dnešní době, kdy každý z nás udělá spousty fotek na mobilní telefony, nás ani nenapadne přemýšlet nad tím, jak vlastně samotná fotografie začala. Pojďme si udělat malý výlet do minulosti a připomenout si ty, kteří nám umožnili radost z focení.

Jak to všechno začalo

Projekce obrazů na plochy a využívání tzv. camera obscura a camera lucida se objevila už v 16. století. Musela ale uběhnout další tři století, aby byl zhotovený první fotografický snímek, který v roce 1826 uskutečnil francouzský vynálezce Joseph Nicéphore Niépce. V Londýně o 35 let později vzniká první barevná fotografie, za níž stojí James Clerk Maxwell. Zachytil na ní řádovou stuhu. Maxwell stojí také za vynálezem panoramatického fotoaparátu a širokoúhlého objektivu. Svět fotografie mu tedy opravdu dluží mnoho.

Všichni byli objevem nadšení a za poměrně krátkou dobu byl veřejnosti představen první fotoaparát legendární značky Leica, to se psal rok 1925. Vývoj byl přes válečné období evidentně zpomalený, aby se v roce 1963 objevil totální hit – okamžitá fotografie značky Polaroid.Fascinace fotografií pokračovala a její svět se zásadně změnil s vynálezem digitální fotografie, mají ji na svědomí George Elwood Smith a Willard Boyle. Průkopnická společnost Apple pak přišla v polovině devadesátých let s prvním komerčním foťákem Apple QuickTake.

Slavní fotografové

Díky novému odvětví se objevil i nový pracovní obor – fotograf. Komerční fotografie začala dokumentovat politiku, sport, přírodu, rodinné události, portrét, reklamu, reportáže, aby jí vyvážila fotografie umělecká. Z českých velikánů musíme připomenout génia hry se světlem Františka Drtikola, publicistu a cestovatele Miroslava Zikmunda, excentrika Jana Saudka nebo Roberta Vana.

Ze světových mistrů zmiňme Američanku Cindy Shermanovou, která má dvě díla mezi deseti nejdražšími fotografiemi na světě, maďarského dobrodruha Roberta Capa či umělce velkých formátů Ansela Adamse z USA.

Sociální sítě

S příchodem sociálních sítí se sdílení snímků neskutečně rozrostlo a víme, kdo ze slavných či veřejně známých osobností rád fotí nebo si nenechá uniknout povedenou výstavu fotografií, a často tak doplní svojí sbírku umění. Zpěvačka Patti Smith, profesionální poker hráč Fintan Hand, dánská modelka Helena Christensen nebo kanadský zpěvák Brian Adams patří mezi ně.

Na sociální síť Instagram se denně nahraje neuvěřitelných 95 milionů fotek a na Facebook je to dokonce 300 milionů snímků. K zachycení okamžiku se nejvíce používají chytré telefony – kolem 85%, následují digitální kamery – 10% a tablety – 5%.

Současná technologie

Průmysl spojený s fotografií a filmem se od svých počátků neuvěřitelně vyvinul a spektrum přístrojů, které si lze dnes koupit je naprosto fantastický. Navíc jsou zábavné, barevné, kompaktní, vodotěsné, kapesní, GoPro, a díky tomu posouvají fotografii novými a kreativními směry.

Pár kuriózních fakt ze světa fotografie

Závěrem vás možná překvapí nebo pobaví několik zajímavých údajů. Největší známou sbírku fotoaparátů má novinář Dlish Parekh z Bombaje, patří mu přes 4 400 starožitných kousků. První digitální foťák vážil úctyhodných 3,6 kg. Umíte si představit fotit s tímto monstrem? Možná by se tomu dalo říkat spíš posilování. V porovnání s průměrným DSLR se jedná o váhu 4násobně vyšší. Chytré telefony se postaraly o masové focení a dle odhadů se každý rok vyfotí nepředstavitelný 1 trilion snímků. Nejdražší fotografie světa Rýn II byla vydražená v aukci v roce 2011 za gigantických USD 4,3 milionu. Jejím tvůrcem je Andreas Gursky, který vyfotil řeku Rýn v roce 1999. Černobílá fotografie od Petera Lika z roku 2014 byla údajně prodaná za ještě vyšší částku, $6.5 milionu, ale protože nebyl kupec verifikovaný, oficiální prvenství si drží Gursky.

Ptačí pohled, pohled z výšky – asi by vás napadl drone, ale francouzský vynálezce Gaspard-Félix Tournachon učinil první snímek z výšky v roce 1958. Na svůj výlet se musel vypravit v horkovzdušném balónu, bohužel se snímek nedochoval. Naopak nejstarší dochované fotce je téměř 200 let. Niepce vyfotil z okna vesničku Saint-Loup-de-Varennes a její zhotovení trvalo dnes neuvěřitelných 8 hodin! Fotografie z ještě větší výšky, než Tournachonova balónu, vznikly na misi Apollo 11. Astronauti s sebou do vesmíru vezli 12 kusů fotoaparátů Hasselblad. Na Měsíci také zůstaly a jsou tam tedy do dnes, poněvadž se astronauté rozhodli namísto těžkých fotoaparátů přivézt 25 kilogramů kamenných vzorků z povrchu Měsíce. Naštěstí tam nenechali film.

Zdroj obrázku: welcomia / Shutterstock.com