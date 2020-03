Hledáte nejlepší grafické karty? Jak si vybrat vám napoví test grafických karet

Grafická karta je jednou ze základních součástek každého počítače. Zcela zásadně se však liší, jestli jde o grafickou kartu pro běžný kancelářský počítač, pro ten určený primárně k hraní počítačových her, nebo o profi zařízení pro grafické práce a animace. Pojďme se teď podívat, kde najít informace k výběru a srovnání grafických karet pro herní počítače.

Počítač jako herní zařízení je dnes samozřejmostí. Každý má však v oblibě jiné typy her a právě ony umí být „hladové“ po tom správném výkonu naší grafické karty. Nesmíme proto její výběr podcenit, ale ani přecenit. Vždyť ceny karet se výrazně liší podle jejich výkonu, takže pokud nám stačí slabší, netrpí tolik naše peněženka.

Test grafických karet v Monade

Kvalitní test grafických karet nabízí online magazín Monade. Ten přinesl propracované porovnání grafických karet v různých cenových hladinách od 3000 Kč až do 30 000 Kč. Srovnání grafických karet odstupňoval do 12 tříd s tím, že ta poslední nám představuje tu nejlepší grafickou kartu současnosti.

Pojďme se podívat na zlatý střed v grafických kartách

Není to low-end, ani high-end. Je to přesně ta zlatá střední cesta, kterou většina z nás hledá a jíž často říkáme též: nejlepší poměr cena/výkon. Jde o grafickou kartu v cenové třídě do 8000 Kč ­– NVIDIA geforce 1660 Ti. I když jsme ji nezařadili mezi high-end karty, rozhodně to není žádný oušus. Právě naopak. Mluvíme o kartě pro skutečné herní maniaky a ty nejnáročnější hráče.

U karty si je zapotřebí uhlídat kompatibilitu s vaším zařízením (primárně je určena pro MSI), ale ve všem ostatním nezklame. Nabízí bezkonkurenční poměr cena/výkon a za tyto peníze žádnou srovnatelnou kartu neseženete. Zajistí plynulý chod i velice náročných počítačových her, je mimořádně tichá a má kvalitní pasivní chlazení. Hodí se i pro využití k nestandardním grafickým aplikacím.

Snad jedinou nevýhodou grafické karty NVIDIA geforce 1660 Ti je nepřítomnost RGB LED, které jsou pro některé hráče důležité. To je ale pravděpodobně to jediné, v čem vás tato karta zklame.

