S nadsázkou by se dalo říct, že hliník je neušlechtilý kov s ušlechtilými vlastnostmi. V běžných podmínkách nekoroduje tak jako surové železo nebo neušlechtilá ocel. Je též velice lehký, a přitom s odolností hodnou kovu. V mnoha průmyslových oblastech se bez hliníku dnes nejde vůbec obejít. Díky hotovým hliníkovým profilům s ním lze pracovat téměř jako se stavebnicí.

Kam všude se „vetřel“ hliník?

Ještě před sto lety téměř nevyužívaný materiál. Dnes? Kde by bylo bez něj například stavebnictví. Mnohdy si ani neuvědomujeme, že všechny ty obří prosklené fasády a konstrukce budov jsou právě z hliníku. Z hliníku se vyrábí rovněž běžná okna a dveře, konstrukce zimních zahrad, skleníků, zastřešení bazénů, různé stříšky a pergoly, střechy, žaluzie, radiátory, zábradlí, sušáky… Vyjmenovávat bychom mohli skutečně dlouho. Zatím co z kuchyní se hliník vytratil díky podezření na to, že ve styku s potravinami a současně s teplem nemusí našemu organismu dělat zrovna dobře, ve stavebnictví se doslova našel.

Hliník se snadno zpracovává

Ne každý ví, že hliník jde svařovat. Snadno se do něj vrtají díry, dá se frézovat a různými způsoby dělit. Není problém na hliník ani nanášet povrchovou úpravu. Tradiční je eloxování hliníku. V elektrolytické lázni se hliníková část zapojí jako anoda a na jeho povrchu díky tomu dojde k oxidaci. Tato zoxidovaná vrstva má ochranný účinek. Vrstva oxidu je odolnější chemickým látkám, tvrdší a celkově zlepšuje mechanické vlastnosti hliníku. Další možností povrchové úpravy hliníku je nanášení práškové barvy (v libovolné RAL barvě).

Základním hliníkovým polotovarem jsou hliníkové profily

Standardní hliníkové profily se vyrábí ve tvaru hranatých a kulatých tyčí různého průměru a délky. Mimo to se vyrábí rovněž profily ve tvaru U, L, C, T a dalších. Speciálními hliníkovými profily jsou přesné eloxované profily, které mají po celé délce podélné drážky a otvory. Ty slouží pro spojování profilů pomocí speciálních spojovacích prvků i pro upevňování různého příslušenství – mohu to být madla, panty, pojezdová kola, kotevní prvky, plošné materiály (například pro dělící stěny), komponenty různých strojů apod. Některé z těchto typů profilů se dnes úspěšně používají například pro výrobu 3D tiskáren.

Hliníkové profily od Transfer Multisort Elektronik

Firma Transfer Multisort Elektronik (TME) dodává široký sortiment hliníkových profilů. Jde o polskou společnost se zahraničními pobočkami, která má svůj e-shop rovněž v České republice, a zboží si proto snadno objednáme i v Čechách. Hliníkové profily TME dodává od dvou prestižních firem: ELESA+GANTER a od KRAFTBERG. Využít jdou v průmyslu, v zámečnických dílnách, pro výrobu různých strojů a zařízení, i v soukromé sféře pro různé DIY výrobky.