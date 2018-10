Ať si fanatičtí jablíčkáři říkají, co chtějí, ale i telefony značky Apple mají své mouchy. Nejsou nesmrtelné, nejsou bezchybné a rozbíjí se velmi rády. Jednomu přestane fungovat home button, dalšímu nefunguje mikrofon, třetího zlobí baterka. Z vlastní zkušenosti však mohu říct, že všechno tohle se vyplatí opravit.

Telefony Apple nepatří zrovna k nejlevnějším, a proto se oprava iPhone vyplatí. Nejdražšími položkami jsou přední sklo, celý přední panel a zadní kryt. Při jejich opravách se ceny šplhají ke dvěma tisícům. U většiny ostatních oprav se pohybujete kolem tisícovky, někdy i méně.

Opravy už jedině v servisu

iPhone bych neměnil, na Apple telefony jsem prostě zvyklý. Značnou dobu jsem měl svůj milovaný 5S, který se bez problémů vešel do kapsy. Dlouho mi trvalo přejít na model s větším displejem, nakonec mě k tomu donutila baterie. Když už můj tehdejší 5S nevydržel ani den provozu, rozhodl jsem se objednat si novou baterii a vyměnit si ji. Servis iPhone jsem ani nehledal, chtěl jsem ušetřit.

Domácí výměna se povedla na jedničku, nicméně asi po půl roce se začal vzdouvat displej. Baterie se nafukovala a já jsem nechtěl čekat, než mi bouchne u hlavy. Reklamoval jsem ji, nicméně na vyřízení reklamace měl obchod 30 dní, a já jsem tak dlouho bez telefonu být nemohl. A tak jsem si pořídil svou současnou osmičku. Kdybych tehdy zašel do servisu, možná bych za výměnu baterky zaplatil o pár stovek víc, ale mohl jsem ušetřit dvacet tisíc, které mě stál nový iPhone.

Displej mi vyměnili na počkání

S mým starým iPhonem 5S to nakonec dopadlo dobře, baterii mi reklamovali, a dodnes jej používá moje máma. Podruhé už jsem ale stejnou chybu neudělal. Když se nám ve firmě rozbil iPhone 6, šel jsem do servisu. Ve facebookové skupině jsem dostal doporučení na pražský iRoom a rád ho doporučím dál. Výměnu displeje pro iPhone 6 mi provedli na počkání a za cenu, za kterou by se mi rozhodně nevyplatilo riskovat domácí opravu.

Proto vám radím, než se pustíte do opravy svépomocí, podívejte se na ceny v servisu. Nejsou až tak vysoké, jak byste nejspíš čekali.