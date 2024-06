Jak funguje loterie v České republice

Kdo z nás by si nepřál vyhrát nějaký ten „milionek“, který bychom mohli použít přesně tak, jak bychom si přáli. Spousta sázejících o výhrách často mluví, sní o splnění svého snu a velké výhře, také plánuje, jak s výhrou naloží… Proč ne? To, nač myslíme a čemu věříme, to se zhmotňuje, takže si hráči svou výhru často uvedou do reality. Alespoň v částečné míře, když ne v celé.

Jak funguje loterie v ČR

Pokud sázíte, je dobré být obeznámen s tím, jak loterie u nás funguje. Nebudete překvapeni, ani zaskočeni, když se dozvíte, zda je povinné výhru danit, od jaké výše, kdo ji může vůbec provozovat…

Loterie jsou oblíbenou formou výherních her. Hráči chtějí správně uhodnout kombinaci čísel, jež je poté vylosována. Každá loterie má svůj počet čísel a možnosti výběru, tyto se liší v návaznosti na danou hru.

K dispozici jsou i online loterie, což jsou elektronické verze klasických loterií. Tady hráči sází na výsledky a vyhrávají peníze přes internet. I tady si hráči volí typ loterie, včetně losování čísel, sportovních sázek či virtuálních her. Losování probíhá online a výhry jsou poté automaticky vypláceny na hráčský účet. K ověřeným a oblíbeným online loteriím patří ty od společnosti Sazka, Fortuna, Korunka a Kartáč na Slovensku např. Tipos, která nabízí více druhů číselných loterií.

Vyberte si správnou loterii

Vybrat si můžete z několika druhů online loterií. Jsou to klasická, virtuální, rychlá loterie nebo Bingo a Keno. Klasická zahrnuje losování čísel. Virtuální využívá digitální technologie. U rychlých ihned víte, zda jste vyhráli, nebo ne. U Binga a Kena má hráč Bingovou kartu nebo číselné karty a čekají, až jsou vylosovaná čísla. První hráč, který má vítěznou kombinaci, je vítězem. V ČR patří k nejoblíbenějším Sazka a její Sportka, Eurojackopt, Euromiliony, Šťastných 10…

Budete platit daň z výhry v loterii?

V ČR od roku 2024 platí, že výhry z loterií a tombol podléhají dani v případě, že je hodnota výhry více než 50 000 Kč. Vyhráli jste 2 x v roce částku 40 000 Kč? Daň platit nemusíte. Pokud je ale výhra vyšší než 50 000 Kč, uplatňuje se na ni srážková daň ve výši 15 %. Zpravidla vám ji strhne už provozovatel hry. Daň z výhry na Slovensku výherce platí v případě, že šlo o peněžní výhry nad 350 EUR. Daň se platí z částky, která přesahuje zmíněných 350 EUR. Pokud jste vyhráli 600 EUR, budete platit daň z 250 EUR.

Kdo nehraje, nevyhraje. Alespoň tu a tam je dobré zkusit své štěstí. Třeba budete mile překvapení.