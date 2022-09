Jak funguje ServiceDesk a proč ho vaše firma potřebuje?

Zjednodušte fungování vaší firmy. Zaměstnanci stráví až třetinu svého času zjišťováním, na koho se obrátit s řešením nějakého problému. ServiceDesk je nástroj dnešní moderní doby, který nezahltí vaše IT oddělení a umí vyřešit kdejaký problém. Přečtěte si, co to ServiceDesk je a proč ho vaše firma rozhodně potřebuje.

Co je to ServiceDesk?

ServiceDesk je IT služba, která poskytne vaší firmě nepřetržitou a profesionální IT podporu a zajistí hladký chod celé firmy. Tato služba sleduje a řeší veškeré technické závady. Zároveň je nepřetržitě k dispozici a můžete se na ní obrátit s jakýmkoliv požadavkem, který zpracuje, popřípadě předá příslušnému technikovi, který má danou problematiku na starost.

Typy ServiceDesku

Máte tři možnosti, jak ve své firmě zajistit ServiceDesk.

Lokální ServiceDesk – Tuto službu zajistí vaši vlastní interní zaměstnanci. Je to rozhodně nejnákladnější možnost, navíc mohou nastat situace, které nezvládnou z důvodu kapacity či nedostatečné profesionality vyřešit. Centralizovaný ServiceDesk – Mnohem efektivnější možností je centralizovaný ServiceDesk, kdy se průběh celé služby urychlí a zjednoduší. Virtuální ServiceDesk – Nejčastější způsob, který si firmy vybírají, je právě virtuální ServiceDesk. Funguje na dálku a poskytují ho IT společnosti, které vám nabídnou nepřetržitý IT monitoring všech vašich systé Tato možnost je rozhodně nejspolehlivější.

Úrovně ServiceDesku

Firmy, které poskytují technickou podporu pomocí ServiceDesku, rozdělují tuto službu do tří úrovní:

L1 – Sem spadají základní požadavky, například vytváření účtů, nastavování přístupů, instalace a konfigurace IT technologií a podobně.

– Sem spadají základní požadavky, například vytváření účtů, nastavování přístupů, instalace a konfigurace IT technologií a podobně. L2 – Zde řeší odborný tým IT podpory složitější problémy, které potřebují profesionálního technika.

– Zde řeší odborný tým IT podpory složitější problémy, které potřebují profesionálního technika. L3 – Tento tým tvoří vývojáří a spolupracuje na složitějších požadavcích spolu s L2.

Jaké každodenní problémy ServiceDesk řeší?

Pokud máte větší firmu s mnoha zaměstnanci a často se vám stává, že řeší následující problémy, služby ServiceDesku jistě uvítáte. Zefektivní totiž vaše pracovní postupy a ušetří čas zaměstnancům i IT podpoře. Jaké problémy ServiceDesk bleskurychle vyřeší?

Probl ém s tiskem – chybějící materiál nebo problém s přístupem.

– chybějící materiál nebo problém s přístupem. Aktualizace programů a aplikací – tento problém jednoduše vyřeší cloudové aplikace, které se aktualizují automaticky.

– tento problém jednoduše vyřeší cloudové aplikace, které se aktualizují automaticky. Nedostatečná rychlost sítě – stížnosti na pomalou síť jednoduše vyřešíte upgradem.

– stížnosti na pomalou síť jednoduše vyřešíte upgradem. Ztráta dokumentů – je možné vůbec obnovit a znovu najít nějaký ztracený dokument? ServiceDesk poradí a pomůž

Proč outsourcovat ServiceDesk na IT firmu?

Kvalitní zajištění ServiceDesku může předejít velkým problémům, které mohou vaši firmu poškodit. Společnosti, které se specializují na služby ServiceDesku vám nabídnou spolehlivé IT řešení, nejnovější technologie a profesionální znalosti. Některé IT firmy dokonce poskytují nepřetržitou podporu v režimu 24/7/365, podchytí každý problém a ušetří vám náklady na zaměstnance.

Zdroj obrázku: Rawpixel.com / Shutterstock.com