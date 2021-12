Jak připravit dobré zadání pro web?

Potřebujete nové webové stránky? Nestačí si jen dobře vybrat agenturu, která web zpracuje. Z velké části záleží i na vás, respektive na tom, jak přesně definujete své požadavky. Pokud zhotovitel neví, co si vlastně představujete a jaké jsou vaše potřeby, těžko je může naplnit.

Tvorba webu je komplexní záležitost, která začíná už u první schůzky, kdy vy jako klient popisujete, o co máte zájem. V drtivé většině případů jsou ovšem zadání tak nejasná, že by vývojáři potřebovali věšteckou kouli, aby pochopili vaše přání. Vezměte si například následující zadání:

DOBRÝ DEN, PROSÍM VÁS O CENOVOU KALKULACI NA VYTVOŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A NÁSLEDNÉ SPRÁVCOVÁNÍ A NA VYTVOŘENÍ FACEBOOKOVÉ STRÁNKY A ZALOŽENÍ INSTAGRAMOVÉHO ÚČTU. DĚKUJI VÁM. ##### ######

Jaké informace z něj získáte? Netušíte, čím se daná firma/osoba zabývá, nemáte představu o rozsahu webových stránek ani o tom, k čemu vlastně mají sloužit.

V agentuře Beneficio, jež se specializuje na digitální marketing, tedy připravili malého rádce.

Odpovědi na některé otázky si musíte rozmyslet sami předem

Správné zadání na tvorbu webu vám mohou pomoci připravit odborníci. Ještě než se za nimi vydáte, měli byste však mít jasno v některých otázkách.

Jaké jsou cíle webu?

Měl by odpovídat na otázky zákazníků, navýšit počet prodejů nebo podpořit brand? Vlastně můžete požadovat tak trochu všechno.

Jaká očekávání máte?

Přáli byste si, aby vám web pomohl znásobit prodeje? Chcete, aby se o vás lidé lépe dozvěděli a web vám přivedl nové zákazníky? Plánujete usnadnit komunikaci se zákazníky? Odpovědi na tyto otázky profesionálům pomohou definovat komponenty, jež by se na webu měly objevit, a marketingové strategie. Protože web nestačí jen vytvořit, je třeba se o něj také starat z marketingového hlediska.

Strukturu a funkce webu dolaďte s odborníkem

S dalšími věcmi už by vám měl pomoci odborník. Dokáže totiž lépe definovat strukturu webu, navigaci apod. Sami můžete dát dohromady osnovu – obsah, který byste si na webu přáli mít. Vy nejlépe totiž víte, na co se zákazníci nejčastěji ptají, co hledají. Profesionál už to pak jenom uspořádá.

Samotné funkce webu může navrhnout odborník na základě toho, jak jste specifikovali vaše cíle. Rozhodně se však nebojte zmínit věci, co jste viděli na jiných webových stránkách a také byste je chtěli mít. Jmenujme například kontaktní formulář, klientskou zónu, online chat apod.

Konečné zadání tedy vzniká až na první schůzce s odborníkem. Měli byste na ni ovšem přijít připravení. Jedině na základě dobré specifikace může vzniknout vyhovující web. Nezapomínejte, že webové stránky jsou vaší on-line prodejnou. Za tu se pravděpodobně nechcete stydět, ba naopak jí chcete zaujmout. Toužíte, aby se klienti vydali právě k vám. Technicky se o to postarají vývojáři. Vytvoří responzivní design, udělají web přehledný a snadno ovladatelný. První impuls k dobrému výsledku ovšem musí vzejít od vás.