Pořídili jste si kolimátor a nyní vás čeká jeho nastřelení? Ale nejste si jistí, jak to správně udělat? Přečtěte si návod, díky kterému se nastřelení kolimátoru stane hračkou. Pokud si totiž osvojíte teoretické základy, půjde vám to jednoduše.

Nejprve přimontujte kolimátor

Dříve než začnete pracovat na seřízení kolimátoru, zkontrolujte, zda je zbraň vybitá. A následně připevněte kolimátor na montážní lištu. Správné usednutí kolimátoru mezi zuby railu přitom určitě poznáte. Samotné umístění kolimátor přitom volte s ohledem na vaše osobní preference. Záleží čistě na vás, zda se rozhodnete jej umístit spíše vzadu nebo blíže k očím.

Dotažení šroubu klíčem

V tuto chvíli je potřeba dotáhnout šroub montáže pomocí přiloženého TORX klíče. Šroub dotahujte do té doby, dokud nezačne klást odpor. Dejte si přitom pozor na to, abyste šroub nikdy neutáhli maximální silou. V takovém případě totiž hrozí poškození montáže kolimátoru.

Kolimátor by měl být z výroby vynulovaný a záměrná osnova by se měla blížit dráze střely. Samotné nastřelení přitom provádějte na kratší vzdálenost – třeba 20 metrů. Abyste posunuli osnovu kolimátoru, budete otáčet s rektifikačními šrouby, které posouvají osnovu dle směru otáčení.

Můžete střílet

Při nastřelování je třeba pochopit několik základních matematických počtů. Kolimátor pracuje se stupni úhlové minuty MOA. 1 MOA přitom odpovídá 1/60 stupně. Na 100 metrů to představuje 29,1 mm. Kolimátory Holosun používají pro jedno pootočení se šroubem rektifikace skok 0,5 MOA. Jedno kliknutí nám posune zásah o 14,55 mm na 100 metrů.

Nyní si představte, že míříte na cíl. Zbraň jste usadili do střelecké stolice a vystřelíte na vzdálenost 20 metrů. Zásah je však 6 cm horizontálně vlevo a 4 cm vertikálně nad kýženým cílem. Nyní je potřeba vše propočítat.

Dolaďte správné nastavení

Jak jsme psali výše, posun je tedy o 14,55 mm na 100 metrů. To znamená, že na jeden metr posuneme zásah o 0,1455 mm. Vy v našem příkladě střílíte na vzdálenost 20 metrů. Jedním kliknutím tak posunete zásah o 2,91 mm. Potřebujete ovšem zásah posunout o 6 cm doprava a 4 cm dolů.

Podle směru šipek na krytkách rektifikace zjistíte, že musíte otočit proti směru hodinových ručiček, a to celkem dvacetkrát. A zároveň musíte v tomto případě otáčet i po směru hodinových ručiček, a to celkem 13krát až 14krát. Poté proveďte zkušební střelbu. Zásah by již měl být na správném místě.

Více informací o kolimátorech najdete na www.holosun.cz.