Jak správně třídit a recyklovat pěnový polystyren?

Expandovaný pěnový polystyren (EPS) nachází největší uplatnění ve stavebnictví. V tuzemsku se jedná o nejrozšířenější izolační materiál na trhu. Dále se EPS četně využívá jako obalový materiál, nejčastěji pro bílé zboží, tzn. pračky, ledničky a jiné domácí spotřebiče. Obaly z EPS se stávají odpadem téměř ihned. Vše, co byste měli vědět o tom, jak správně jednotlivé aplikace EPS recyklovat, naleznete pod jednou střechou na stránkách recyklujemepolystyren.cz.

Webové stránky recyklujemepolystyren.cz vznikly v roce 2021 pod záštitou Sdružení EPS ČR. Jedná se o jeden z jeho prvních kroků v rámci plnění dobrovolného závazku podpořit co nejvyšší míru recyklace do roku 2030. Předpokládá se, že v roce 2025 by mohl podíl recyklace EPS v ČR dosáhnout více než 50 %, a to jak v oblasti obalového, tak i stavebního pěnového polystyrenu.

Portál recyklujemepolystyren.cz je určen pro širokou veřejnost i firmy. Návštěvníci zde najdou informace o různých aplikacích odpadního polystyrenu, způsobu jejich sběru, třídění a recyklace. Dále se mohou seznámit s aktualitami ze světa recyklace či si pustit edukační videa. Firmy zde naleznou užitečné odkazy či například mapu sběrných míst a recyklátorů v případě, že firma disponuje větším množstvím odpadního polystyrenu, než jaké lze udat ve sběrném dvoře.

O Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní profesní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Jde o firmy, které celkově zaměstnávají přes 1000 pracovníků a ročně zpracují více než 50 tisíc tun EPS. Sdružení EPS ČR je také členem Evropského sdružení výrobců EPS (EUMEPS). Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Snižování energetické náročnosti budov pomocí zateplení je významným krokem v plnění ekologických závazků České republiky a zároveň cestou k finančním úsporám domácností, firem i veřejného sektoru. Ročně je u nás zatepleno na 15 milionů m2 obvodových stěn. Jako klíčové izolanty jsou přitom používány fasádní desky z pěnového polystyrenu nebo minerální vlna. Na pěnový polystyren připadalo v roce 2019 přibližně 60 % trhu (vnější tepelně-izolační kompozitní systémy ETICS). Jeho obliba vychází z toho, že je levnější, lépe manipulovatelný a má stabilní izolační vlastnosti.