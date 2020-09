Jak uspořádat videokonferenci? Nemusíte zaplatit ani korunu

Videokonference se v dnešní době staly standardem. Jaké jsou tedy možnosti a kolik vás to bude stát? Probereme si je v tomto článku.

Pořádání videokonferencí se zvlášť posledních měsících stalo standardem. Řada firem se musela vypořádat s problémy, které to přináší. Pořídit nové vybavení, proškolit personál a najít způsob, jak se efektivně sejít s více kolegy v jednom virtuálním prostředí. Pokud jste tento zapeklitý problém ještě nevyřešili, pomůžeme vám s ním.

Efektivní řešení zdarma

Pro malé podniky nemusí být koupě nebo pronájem konferenční techniky to pravé ořechové. Chtějí něco, co se dá rychle zprovoznit a funguje to zdarma. Pokud budete hledat, velice rychle takové řešení najdete. Všichni velcí hráči na trhu totiž poskytují vlastní řešení tohoto problému. Google nabízí službu Hangouts, Microsoft zase Skype.

Možností je zkrátka hodně. A nemusíte za ně utratit ani korunu. Horší to ale je s technickým vybavením. Abyste se mohli spojit, budete potřebovat stabilní internet, mikrofon, který se dá poslouchat, a webkameru. Webkameru sice vyloženě nepotřebujete, ale při internetových setkáních se více než hodí. Propojení jednotlivých uživatelů je pak velice jednoduché. Zvládnete ho během několika minut.

Kvalitní AV technika

Pokud se ale nebojíte investic, doporučujeme vybavit vaši zasedací místnost kvalitní AV technikou. Vhod přijdou dobré mikrofony, promítací plátno a reproduktory. Nezapomeňte ani na dobrou akustiku místnosti, kterou je možné vylepšit závěsy, židlemi s textilním potahem či akustickými doplňky na stěnách.

Firmy, které nepořádají videokonference často, určitě uvítají pronájem videokonference. V Česku najdete celou řadu firem, které se postarají o dovezení, montáž i následnou demontáž za dobrou cenu. AV technika k zapůjčení je navíc často velice kvalitní a její pronájem se vám vyplatí. V případě koupě byste totiž museli platit mnohem víc.