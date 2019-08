Klasickým analogovým fotografiím se v dnešní době věnují již jen nadšenci. Z tohoto důvodu většina našich vzpomínek zachycených digitálními fotoaparáty zůstává pouze v elektronické podobě na obrazovkách našich počítačů a chytrých telefonů. „Zhmotnit“ fotografie do papírové podoby přitom vůbec není složité – postačí Vám k tomu kterákoliv barevná tiskárna. Výsledky se samozřejmě liší, nicméně některé přístroje jsou schopny dosáhnout kvality, která je srovnatelná s profesionálními fotolaby. Pojďme se společně v následujícím článku podívat, jak postupovat, pokud se rozhodnete pro domácí tisk fotografií, a podle čeho vybrat vhodnou fototiskárnu.

Technologie tisku

Co se týká technologie tisku, máte na výběr ze tří variant. Navzdory všeobecnému přesvědčení je možné fotografie tisknout i na laserových tiskárnách. Faktem ovšem zůstává, že výsledky nebývají příliš kvalitní. Fotografie můžete ukázat rodině a známým, avšak k trvalejšímu uchování v rodinném albu se příliš nehodí. O poznání kvalitnějších výsledků dosáhnete s tiskárnami inkoustovými. Tisk fotografií zvládají všechny modely, nicméně nejvhodnější k tomuto účelu jsou ty se čtyřmi a více oddělenými zásobníky s inkousty. Modely, které mají společnou cartridge pro všechny tři barevné inkousty, jsou totiž velmi neekonomické. V případě, že vám dojde jen jediná z barev, je nutné pořídit celou novou cartridge. Speciálně k tisku fotografií jsou určeny tiskárny termosublimační. V tomto případě nepotřebujete inkoust ani toner, ale tisknete pomocí barevné pásky a speciálního fotopapíru. Tyto tiskárny poskytují velmi kvalitní výsledné fotografie se stálými barvami, nicméně pro domácnosti jsou poměrně nepraktické, neboť s nimi nelze tisknout textové dokumenty ani fotografie ve větších formátech.

Parametry tiskárny

Při výběru tiskárny byste se měli orientovat zejména podle hodnoty DPI, maximálního možného formátu tisku a případných dalších funkcí, které tiskárna navíc nabízí. Hodnota DPI (dots per inch) udává, kolik pixelů se vejde do délky jednoho palce. V praxi platí, že čím vyšší DPI, tím je výsledný výtisk detailnější a kvalitnější. Co se týká formátu, můžete se rozhodovat mezi tiskárnami, které tisknou do velikosti A4, nebo pokročilejšími modely pro profesionály či nadšené amatéry, které zvládají tisk až do formátu A3. Zohledňujte také, zda Vámi vybraný model umožňuje přímý tisk na fotopapír klasického formátu 10 x 15 cm (příp. 13 x 18 cm). Některé modely totiž umí potisknout pouze stranu celou A4. Ani to však nemusí být problém. Na jednu stránku můžete umístit více menších fotografií a k tiskárně si dokoupit ještě řezačku.

Ostatní funkce

Velmi zajimavou funkcí, kterou moderní tiskárny nabízejí, je tisk po síti. V tomto případě můžete tisknout nejen z počítače, který je připojen kabelem k tiskárně, ale také z notebooku, tabletu, chytrého telefonu či přímo z fotoaparátu s možností připojení k Wi-Fi. Co naopak příliš podstatné není, je rychlost tisku. Od domácí fototiskárny, na rozdíl od kancelářských tiskáren či profesionálních přístrojů ve fotolabech, neočekáváme, že bude chrlit stohy papírů (či fotografií) ve vysoké rychlosti. V tomto případě je lepší si pár vteřin počkat a těšit se z kvalitního výsledku.