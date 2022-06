Sluchátka nám umožňují užít si hudbu naplno, zapomenout na chvíli na ruch kolem sebe, nebo se třeba ponořit do virtuálního světa, v kterém se zrovna pohybujeme. Jenže jak vybrat ta správná sluchátka, když je trh plný fajnových produktů?

Je libo sluchátka přes hlavu?

První důležitá otázka při výběru sluchátek je, zda chcete sluchátka do uší, nebo přes uši. Tedy zda dáte přednost větším sluchátkům, která jsou většinou přes hlavu, nebo těm, co se strkají přímo do zvukovodu. Každá varianta má své pro a proti. A stejně tak se dnes řeší, zda raději volit klasická drátová, nebo bezdrátová využívající zpravidla bluetooth. Někteří nedají dopustit na starou dobrou klasiku s drátem, protože zvuk přece jen přenáší o fous lépe a navíc se nemusíte bát, že se vám vybijí. Bezdrátová naopak nabízejí nesrovnatelný komfort při nošení, protože se nezapletete do žádného kabelu.

Sluchátka přes uši

Hodí se spíše pro domácí použití, případně do práce, kde využijete sluchátka s mikrofonem k počítači či jinými vychytávkami. Mezi jejich velké výhody počítejme pohodlnost i při delším nošení, lepší basy a vykreslení zvukového prostoru. I proto na ně nedají dopustit hráči počítačových her. Na co se naopak nehodí skoro vůbec, je sportování, protože mají tendence padat z hlavy. Dnes si i v případě sluchátek přes uši můžete vybrat, zda zvolíte bezdrátová, nebo sluchátka s kabelem.

Nejlepší sluchátka nejen na běhání

Při výběru se řiďte tím, co se sluchátky chcete dělat. Sháníte sluchátka do posilovny, nebo ta nejlepší sluchátka na běhání? V tom případě budou určitě lepší volbou bezdrátová sluchátka, protože vás nebude nic omezovat v pohybu. Pamatujte na to, že sluchátka na cvičení by měla splňovat několik základních kritérií: neměla by při nárazech vypadávat z uší, měla by být odolná vůči potu a případně i voděodolná. Určitě se vyplatí věnovat výběru náležitou pozornost, aby vám byla sluchátka pohodlná i při pohybu.