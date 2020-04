Jak vybrat správný šroub?

Připevnit poličku, sešroubovat nábytek nebo postavit zahradní domek. Alespoň něco z toho musíte občas v domácnosti udělat a ani u jedné z těchto (a u mnoha dalších) činností se neobejdete bez použití šroubů. Jaký šroub ale na co vybrat?

Když si například koupíte nábytek a potřebujete ho pouze sestavit dohromady, pravděpodobně budou šrouby součástí balení. U spousty dalších případů ale bude výběr toho správného šroubku na vás. Pojďme si tak ve šroubech a vrutech udělat pořádek a zjistit, jaké druhy šroubů vlastně existují, na co se který hodí a především, jak vybrat ten správný pro vaši potřebu.

První věc, kterou je potřeba zdůraznit, je rozdíl mezi šroubem a vrutem. Oba fungují na podobné bázi, mnohdy je od sebe ani nerozlišíte. Šroub ale potřebuje nějaký protikus, nejčastěji jde o matici. Naopak vrut se zavrtává přímo do materiálu, který chcete spojit, a žádnou matku k sobě nepotřebuje.

Výběr správného šroubu začněme odpověďmi na pár základních otázek:

Do jakého materiálu chcete šrouby použít? Jakou mají mít hlavu? Budete je používat venku, nebo uvnitř? Jakou velikost potřebujete?

1. Šrouby podle materiálu, který spojují

Je jasné, že do měkkého dřeva a například do kovu musí být odlišné. Vruty a šrouby do dřeva patří mezi ty nejběžnější. Mívají závit s velkým stoupáním, a protože se často šroubují do nábytku, tak také zapuštěnou hlavu. Většinou je lze využít i do hmoždinek.

Pro šroubování do zdiva (bez použití hmoždinky) slouží tzv. turbošrouby, které se musí do materiálu dobře zakousnout. Používají se také do betonu.

Existuje také množství speciálních šroubů. Například do podlah, sádrokartonu, dřevotřísky či jako kotevní patky při stavbě například terasy.

2. Pro každou hlavu používejte správný šroubovák

Bude šroub vyčnívat, nebo chcete, aby byl schovaný? Volba mezi zapuštěným a nezapuštěným šroubem je z velké části na vašem estetickém cítění. Ovlivňuje ji také materiál, do kterého šroubujete. Do dřeva se více používají zapuštěné šrouby, protože například na nábytku to lépe vypadá. Dřevo je měkké, lze do něj tak snadno vyvrtat díru, do které se hlava schová.

Hlavy mohou mít různý tvar drážky:

Šestihranná

Jednoduchá (minusová)

Křížová

PZ – pozidrive

PH – Phillips

Torx – šestihranná hvězdice. Velmi dobře přenáší krouticí moment. Práce s ním je tak velmi snadná a efektivní.

Inbus

Pro každý druh drážky existují speciální šroubováky a nástavce. Vždy používejte ten správný, jinak šroub správně neutáhnete, případně jej poškodíte.

3. Venku, nebo uvnitř?

To, jestli bude šroub vystavený dešti, slunci, větru a měnícím se teplotám, má velký vliv na jeho životnost. Podle toho, jestli ho použijete v interiéru, nebo exteriéru, vybírejte jeho materiál.

Pozinkované šrouby se nehodí pro venkovní použití, nepříliš dobře totiž dlouhodobě čelí povětrnostním vlivům. V exteriérech tak spíše používejte šrouby nerezové. Šroubky se vyrábí také z mosazi, jde však o dražší variantu, která se pro svůj zajímavý vzhled používá zejména při rekonstrukcích pro zachování původního designu.

4. Délku nepodceňujte, ani nepřeceňujte

Šroub by měl být tak dlouhý, aby pevně spojil oba materiály, ale nepronikl skrz. Nesmí být ani příliš silný, mohlo by dojít k poškození toho, do čeho šroubujete.

