Jak vybrat tu nejlepší čtečku knih?

Knihovnu už máte plnou, na další není místo. Přitom je pořád tolik knih, které byste si tak rádi přečetli. Do knihovny se vám pro ně nechce, přece jenom si je půjčit, rychle přečíst a vrátit je, to není nic pro vás. Dost možná tam ty novější ani nenajdete. Co teď? Řešením může být čtečka knih, které propadli už mnozí z nás.

Čtečka knih šetří místo

Kdo už nemá papírové knihy kam dávat, čtečku knih si zamiluje. Asi to bude nějakou dobu trvat, protože si nemůžete osahat papír, na kterém jsou písmenka natištěná, bude vám asi chybět i ta pověstná vůně knih, na druhou stranu se toho do ní vejde hodně. Je malá, ale podle velikosti paměti může pojmout i stovky nebo dokonce tisíce knih.

Jak vybrat tu pravou čtečku?

Určitě vás napadlo, že číst můžete i na tabletu nebo mobilu. Také mají paměť, tak proč si kupovat další elektroniku? Čtečka knih má mnoho předností.

Dlouhá výdrž baterie – určitě ji nebudete nabíjet každý den, ale třeba jen jednou za měsíc.

Pohodlně se vejde do kabelky, je lehká.

Displej nekazí oči, a i když jde o displej, připomene vám text vytištěný na papír.

Když vsadíte na čtečku s podsvíceným displejem, můžete číst kdykoli a kdekoli.

Už o čtečce knih uvažujete? Jdeme vybrat tu nejlepší!

Tip číslo jedna: K čemu čtečku plánujete využívat?

Knihy nejsou jen plné písmenek, často mají i obrázky, bez kterých si někdo knihy nedovede představit. Patříte také do této skupiny? Pak budete potřebovat čtečku, která si s nimi poradí. Nebo chcete na čtečce vyřizovat i pracovní záležitosti nebo brouzdat po internetu? Na tyto i podobné otázky si odpovězte dřív, než se vůbec do výběru pustíte.

Tip číslo dva: Zaměřeno na displej

Knihy si kupujeme proto, abychom je četli. To nepůjde, když si vybereme nevhodný displej. Písmenka musí být dobře čitelná, čtečka by se měla snadno ovládat.

Většina dnešních čteček disponuje e-ink displejem, jeho velikost by měla být od 6 palců výš. Pro běžnou beletrii 6 palců stačí, pokud na ní často budete zobrazovat PDF a další soubory, je lepší sáhnout po displeji o velikosti 7 ″.

Tip číslo tři: Nepodceňujte rozměr ani hmotnost

Říká se, že čím větší displej, tím víc možností. No jo, ale čtečku si s sebou určitě budete chtít vzít na cesty, do kabelky, k lékaři apod. Příliš velkou čtečku do kabelky nedáte, stejně tak ji s sebou nebudete chtít tahat, když bude hodně těžká.

Tip číslo čtyři: Výdrž baterie a kapacita paměti

Jak dlouho čtečka vydrží na jedno nabití a kolik knih se do ní vejde. Další dva parametry, které nesmíte opomenout. Do čtečky s kapacitou 4-8 GB se vejde i několik tisíc knih, paměť většiny čteček ale můžete rozšířit pomocí micro SD paměťové karty. No a co se výdrže týká, většina čteček vydrží 1-2 týdny aktivního používání. Záleží na tom, zda používáte podsvícení, brouzdáte na internetu nebo třeba posloucháte audioknihy.

Tip číslo pět: Zajímejte se i o podporované formáty

Základem je ePub nebo Mobi. Právě v těchto formátech se totiž prodává naprostá většina elektronických knih. Od věci ale není ani podpora PDF, doc, docx nebo txt.