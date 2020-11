Je čas koupit kalendář na rok 2021

Konec roku 2020 se blíží ke svému konci. A i když byl z důvodu epidemiologické situace poněkud zvláštní, stejně se na něm najde něco dobrého. Třeba se rozrostla vaše rodina nebo se společnosti podařilo překročit vytouženou hranici v obratu. To, co rok přinesl, je však jistě zaznamenáno v kalendáři, který si vedete. Stačí do něj jen nahlédnout. Abyste si podobným způsobem mohli zaznamenávat další životní milníky nebo úspěchy či jen plánované schůzky i příští rok, je načase vybrat si kalendáře na rok 2021.

Aktuálně lze společnost rozdělit na dvě skupiny, a sice na ty, kteří preferují kalendář v chytrém telefonu, a na ty, kteří jsou zastáncem staré osvědčené klasiky čili kalendářů z papíru. Do které skupiny patříte vy?

Papír má spoustu výhod

Že patříte do skupiny klasiků? Využíváte tedy ke svému fungování papírové kalendáře? Pak si jste jistě vědomi všech výhod, které tato alternativa kalendářů má. Papír má za sebou staletou tradici a říká se, že má dokonce svou duši a také neuvěřitelnou trpělivost, kterou bychom se mohli od něj přiučit. Je navíc otevřen vaší veškeré kreativitě a dokáže „s chladnou hlavou“ přijímat veškeré vaše nápady. I proto je papír, respektive papírový kalendář, považován za nejlepšího důvěrníka člověka.

Máte už svůj kalendář na příští rok?

Pokud ještě nemáte svůj kalendář, který by byl vaším důvěrníkem po dobu nadcházejících dvanácti měsíců, je načase si ho vybrat. Nemusíte však zavítat do papírnictví, kde si koupíte jeden z těch, které si koupí dalších několik stovek lidí. Můžete mít svůj vlastní originální kalendář, který bude přesně podle vašich představ. Stačí jen upustit uzdu své fantazii a začít s jeho návrhem.

Tištěné kalendáře mají jednu nespornou výhodu oproti těm, které jsou ukryty v chytrých telefonech. Tou výhodou je fakt, že je lze navrhnout v různých formátech. Jste zastáncem nástěnného kalendáře nebo toho listového, který si postavíte na pracovní stůl? A jaké chcete, aby měl rozvržení? Stačí vám měsíční nebo z důvodu časové vytíženosti potřebujete rozvržení denní, respektive týdenní? Už bylo zmíněno, že papír bude s trpělivostí přijímat veškeré vaše nápady. Zkouška jeho trpělivosti začíná už při samotném návrhu kalendáře.

Kalendář bude dekorací vašeho interiéru

Kalendář nebude jenom vaším důvěrníkem nebo průvodcem dalších dvanácti po sobě jdoucích měsíců. Může se také stát vaší dekorací. Nejeden člověk je toho názoru, že kalendář umí plně pozměnit interiér. Dalo by se říct, že je to jeden z nejlevnějších způsobů a také z nejjednodušších způsobů, jak přeměnit svůj pokoj nebo pracovnu. Vyplňte svou pracovnu nebo pokoj personalizovanou dekorací.

Nejlepší pomocník, jakého si jen můžete přát

Pomocník nepožadující plat – i tak lze popsat kalendáře, které jsou našimi věrnými společníky na cestě celým rokem. Jejich úsilí je neuvěřitelné – jsou s vámi ve dne i v noci, tudíž prakticky neustále pobírají informace nebo veškeré vaše nápady.

Začněte si zapisovat důležitá data do přehledných kolonek a zorganizujte si čas, jak nejlépe dovedete. Kalendáře budou pokornými společníky, kteří si na nic nebudou stěžovat, jen budou s trpělivostí vsakovat všechny nápady, poznatky nebo cíle a vize. Stačí si vzít do ruky tužku…