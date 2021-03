Kamera do kukátka zajistí nepřetržitý monitoring vašich dveří

Mít doma všechno pod dohledem, vědět, co se děje, když jsme daleko od domova. Samozřejmě, zabezpečení není radno nijak podcenit, protože pak by se mohlo stát, že najdeme po dovolené doslova a do písmene prázdný byt. Obyčejné kukátko, které znali ještě naši rodiče, je už velmi zastaralé. Dnešní technologie je úplně jiná a propojení s kamerou bylo vlastně už jen otázkou času. Jaké výhody má takové zařízení? Dokáže nonstop hlídat vchod do bytu, a navíc vám pošle okamžitou zprávu na mobilní telefon, pokud se bude zdát, že máte nezvanou návštěvu.

Dobrá volba pro osamělé seniory

Máte babičku, maminku nebo tetu, které žijí v malé garsonce? Potom je kamera do kukátka vhodným strážcem pro jejich bezpečí a klid. Ihned se dozví, kdo je na druhé straně a podle toho se pak budou moci rozhodnout. Otevřít nebo nechat zavřeno? Jde o spolehlivého partnera i pro malé děti, které jsou podobně zranitelné jako osamělí senioři. Pokud se vracíte z práce pozdě večer, půjde jistě o velmi praktický doplněk domácnosti. Detektor pohybu je díky nočnímu přísvitu aktivní vlastně nonstop a díky velkokapacitním paměťovým kartám bude prostoru pro snímky nebo krátká videa více než dostatek.

Bez překvapení a nepříjemných problémů

Nenechte se zbytečně zaskočit, digitální kukátka jdou s dobou a umí se připojit na internet, mohou vás tedy neprodleně informovat o aktuálním dění. Výhodou je také jednoduchá instalace, kterou zvládnete i tehdy, pokud nejste zkušeným domácím kutilem – jde vlastně jen o několik minut, není zapotřebí žádná technická zdatnost. Velkokapacitní baterie, HD kvalita záznamu, přehledný LCD displej, to jsou jen některé z výhod, které nabízí dnešní technika pro zabezpečení domácnosti. Přesvědčte se sami na cel-tec.cz o tom, že moderní elektronika zvládne opravdu mnohé…