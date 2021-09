První automatizovaný průmyslový robot byl nasazen v roce 1961 a byl určen k přenášení břemen. Tento vynález byl považován za neuvěřitelný úspěch, ale dnešní kolaborativní roboty si jistě vynálezci ani nedokázali představit. A právě ti ukazují, jak je tato oblast důležitá a co ještě nabízí.

Kolaborativní roboti významný krok v průmyslové robotice

Roboti, kteří nejen pracují s člověkem, ale hlavně s ním spolupracují

Kolaborativní roboti, zkráceně koboti se od původního konceptu značně odlišují, a to právě schopností kooperace. Už na první pohled je zřejmé, že kolaborativní roboti se od svých předchůdců značně odlišují. Chybí totiž ohrádka, která by k nim zamezovala přístup a ochraňovala tak personál na pracovišti. Současní koboti jsou sami o sobě bezpečnostní pojistkou. Právě oni totiž dávají pozor na vaše zaměstnance, a to tím, že v případě potřeba sníží svoji rychlost, sílu či se úplně zastaví. Jakmile nebezpečí pomine vrátí se zase ke své činnosti.

Co se týče vlastní spolupráce, koboti mohou pracovat hned vedle vašich zaměstnanců na stejných projektech. Často převezmou opakované činnosti, které namáhají pohybový aparát jejich lidských kolegů nebo pracují v podmínkách, jež nejsou příznivé pro lidské zdraví. Nevadí jim přílišné horko ani chlad a nebolí je páteř nebo karpální tunely, což oceníte vy i vaši zaměstnanci.

Práce spolu s koboty je mnohem jednodušší, než se může zdát. Není potřeba žádné složité programování a díky kombinaci technologií „drag and drop“ a „teach mode“ je možné čistě v programu, ale i fyzickým kontaktem.

Vyšší efektivita, nižší zmetkovitost a schopnost dokonalé flexibility

Koboti dokážou opakovat jakoukoli činnost nonstop, a to s téměř dokonalou přesností. Maximální odchylka u těchto činností činí 0,03 mm, čehož člověk ani při sebevětší snaze nedokáže dosáhnout a rozhodně v tak rychlém sledu. Díky tomu dosáhnete s koboty ve výrobě mnohem vyšší efektivity. K té vede nejen rychlejší výroba bez prostojů, ale také mnohem nižší zmetkovitost. Za tyto schopnosti vděčí koboti především svým vypracovaným pažím, které mají široký rozptyl pohybu pod různými úhly, které často nejsou pro člověka ani fyzicky možné.

Jelikož se úkoly ve výrobě mohou rychle proměňovat, musí na to umět reagovat i koboti. Přenastavit je zvládnete rychle bez složitého programování. Pokud je potřeba kobota ve výrobě zcela přesunout, zvládnete to za pár hodin! Díky této flexibilitě tak můžete obratně reagovat na změnu ve výrobě včetně jejího objemu, aniž byste museli rychle shánět pracovní posily.

Koboti dnes patří i do malých podniků, a to nejen díky rychlé návratnosti investice

S neustálým rozšiřováním průmyslu 4.0 si dnes kolaborativní roboti našli uplatnění i v malých podnicích. Díky příznivější pořizovací cenně, nárůstu konkurence a zvyšování mzdových nákladů nebyla nikdy návratnost investice rychlejší.

Do každého podniku si můžete zvolit kobota s rozměry a schopnostmi, které vám budou ušité na míru. Koboti dnes nacházejí uplatnění nejen v těžkém průmyslu či automotive, ale i v potravinářství, farmacii, kosmetice, a dokonce i ve výzkumu. K širokému portfoliu jejich použití přispívá i skutečnost, že jsou konstruováni tak, aby na jejich konstrukci neulpíval prach či jiné nečistoty. Hodí se tak i do prostředí, kde je potřeba zachovávat zcela bezprašné prostředí.