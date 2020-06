Krbové vložky a vše pro krby skvělé kvality za rozumnou cenu

Jestliže jste se rozhodli, tak jako mnoho jiných majitelů nemovitostí, že si domů nebo třeba do pracovny, kde trávíte mnoho svého času umístíte krb, je dobré vědět o místě, kde pro zhotovení spolehlivého krbu seženete všechno potřebné, včetně nepostradatelných doplňků. Právě takovým je e-shop palomino.sk. Zakoupit tady můžete jak krbové vložky, tak krbové kachle, kouřovody, teplovzdušné rozvody, dokonce materiál na stavbu krbu a krbové nářadí včetně příslušenství.

Základem je výborná krbová vložka

Mezi spolehlivé teplovzdušné krbové vložky patří bezesporu krbové vložky Kratki výrobce z Polska. Jsou vyrobeny z litiny a ocele a splňují ty nejpřísnější kritéria. Ať už si vyberete krbovou vložku s levým nebo pravým prosklením, získáte moderní minimalistický design, který je ideální pro dnešní interiéry. Jejich předností je i velká variabilita výkonů za výbornou cenu. Určitě už jste měli možnost vidět krb, v němž se okuřovalo sklo, docházelo k dehtování v komíně nebo docházelo k špatnému vytápění prostoru či dokonce poškození vložky kvůli nadměrnému vytápění. Toto vše je důsledkem chybně zvoleného výkonu krbové vložky. U Kratki krbových vložek se vám to nestane. Na výběr máte totiž celkem 4 typy výkonů, které se spolu s teplovzdušnými rozvody přizpůsobí jakýmkoli požadavkům.

Nezklame vás ani účinnost spalování. Ta se běžně pohybuje kolem 70 %, výjimkou ale nejsou i typy s 80 % efektivitou spalování. Možná vás bude zajímat i možnost propojení krbových vložek Kratki k regulaci hoření ovládané dálkovým ovládáním nebo na automatickou regulaci.

Spolehlivý kouřovod

Možná tápete při otázce, podle čeho mohou stavitelé krbů koupit kouřovody. Jde především o bezpečný odvod spalin do komína a přes něj mimo objekt. Jde o to zamezit únik spalin do interiéru, zároveň je potřeba, aby nemusel být kouřovod často měněn. Nejlépe s přihlédnutím k použití pro teplovzdušné nebo teplovodní krbové vložky vychází žáruvzdorné nerezové kouřovody, ohebné nerezové kouřovody a hrubostěnné ocelové kouřovody. Odvedou bezpečně spaliny dosahující až 600 stupňů Celsia. Aby byl kouřovod kompletní, je nutné zvolit k němu další nezbytné komponenty. Vše potřebné najdete na zmiňovaných stránkách palomino.sk, kde vám zároveň rádi poradí s výběrem všeho potřebného ke zhotovení celého krbu.

Radujte se co nejdříve z konejšivého pohledu do krbu, zajistěte si příjemné teplo a relaxujte, nebo se lépe soustřeďte na svou práci. Se zbožím od palomino.sk je vám to vše na dosah.