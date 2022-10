Aby byla dokončena produktová řada DC/DC měničů, MEAN WELL představil novou řadu RSD-30/60 po předchozích modelech RSD-100/150/200/300, které jsou již na trhu k dispozici, věnovanou mimo jiné železničního sektoru.

Pro vlak i metro

Metro a železnice, stejně jako všechna kolejová vozidla, jsou poháněny trolejovým vedením. Aby se proud s odpovídajícími parametry dostal do všech instalací, je nutné do vozidel instalovat měniče. Převodníky pro železnice a metro jsou zařízení, která upravují aktuální parametry na hodnoty požadované přijímači, ale zároveň zaručují bezpečnost celého systému a chrání jej před přepětím nebo zkraty. Převodníky pro kolejová vozidla vyráběné společností Mean Well se vyznačují nejen nejvyšší kvalitou a použitými materiály, ale také flexibilitou. Převodníky jsou k dispozici v různých konfiguracích a umožňují montáž nejen do rackových skříní. Jsou určeny jak pro modernizované vozy starších typů, tak i pro nejmodernější konstrukce a projekty. V nabídce jsou také měniče určené pro instalaci v budovách rozvaděčů.

Nová série měniče napětí pro železniční průmysl

Řada RSD-30/60 se širokým vstupním rozsahem 4:1 a izolací vstupu/výstupu 4000 VDC má schopnost tlumení vibrací 5G, široký rozsah provozních teplot -40 – + 70 ℃, nízký profil 1U (25 mm). Navíc jsou vybaveny vestavěným DC omezovacím obvodem a ochranou proti přetížení, zkratu, výstupnímu napětí a přepólování vstupu. Díky pokročilé konstrukci vysoce účinných obvodů má řada RSD-30/60 účinnost až 93 %. Na druhou stranu jsou všechny řady částečně zapouzdřené pro ochranu PCB a poskytují základní schopnost proti vlhkosti, prachu, vibracím a odvodu tepla. V důsledku toho mohou být chlazeny bez jakéhokoli zařízení pro chlazení vzduchem, ale stále mohou pracovat při okolní teplotě v rozmezí od -40 ℃ do + 70 ℃. To se dobře hodí pro aplikace v náročných prostředích jako je vysoká teplota, prach a vlhkost. Konstrukce RSD-30/60 odpovídá standardům ITE (IEC60950-1 a EN55032) a železničním certifikacím (EN50155, EN45545-2 a IEC60571). Měniče RSD 30, RSD 60, RSD 100, RSD 150, RSD 200 a RSD 300 jsou vhodné pro všechny aplikace vozidel včetně železnice, metra, tranzitních systémů, autobusů, karavany, lodě, apod. Lze je využít také v náročných průmyslových instalacích, jako jsou bezpečnostní a záložní systémy, telekomunikační a bezdrátová zařízení a mnoho dalších.