Moderní regálové systémy pro efektivní využití skladovacích prostor

Potřebujete naplno využít skladovací prostory a obyčejné regály k tomu ani zdaleka nestačí? Není se čemu divit, protože pro skutečně největší efektivitu při skladování budete potřebovat moderní policové systémy. Jak vlastně fungují a pro jaký druh zboží jsou tyto konstrukce vhodné? To se dozvíte v tomto článku.

Praktické policové regály

Univerzální a pevné konstrukce nabízí široké využití policových regálů. Dají se přizpůsobit podle výšky, šířky i na základě potřebných mezer mezi jednotlivými policemi. Díky tomu jsou policové regály vhodné pro skladování menší i větších předmětů. Jejich nosnost je pro jednu paletu až 1800 kg, což nabízí široké možnosti a výbornou odolnost. Přizpůsobení chytrých regálů nabízí například přehledné srovnání podle expirační doby pro snadnou reorganizaci jednotlivých palet podle potřeby.

Systém pro optimální využití skladovací prostoru

Celý originální systém Shuttle spočívá v maximálním využití skladovací prostoru i tam, kde by vás to možná nenapadlo. Díky tomu se může zvýšit celková kapacita až o několik desítek procent. To logicky znamená úsporu za pronájem či pořízení menší skladovací haly. Aby bylo využití prostoru opravdu co nejlepší, je zapotřebí navrhnout konkrétní řešení pro daný prostor.

Chytré konstrukce, kdy máte vše pod kontrolou

U chytrých konstrukcí, které dotáhne k dokonalosti moderní manipulační technika, je jednoduché přizpůsobit sklad všem potřebám daného zboží. V praxi to znamená například vytvoření optimálních teplotních podmínek. Nejde tak pouze o největší možné množství věcí, které se do skladu vejdou, ale také o snadné a efektivní využití a zlepšení jednotlivých procesů při naskladnění či vybírání předmětů v rámci kompletace objednávek. To už ve výsledku znamená doopravdy velký posun tím správným směrem a náskok před konkurencí.