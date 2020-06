Náhradní díly na spotřebiče vám ušetří spousty peněz

Jestliže jsme si koupili kvalitní pračku či lednici, bojler nebo jiné nákladnější zboží, dojde-li u něj k poruše poté, co uplyne záruční lhůta, nemusíme hned lomit ruce nad hlavou, že jsme přišli o desetitisíce. Mnohdy stačí vyměnit porouchaný díl za nový. Jsou i díly, jejichž výměna se nevyplatí a lepší je pořídit zboží nově, to ale zdaleka neplatí vždy.

Zdá se, že bojler dosloužil

Abychom se mohli pohodlně koupat, ale také umývat nádobí a podobně, potřebujeme bojler, který bude vodu ohřívat na námi požadovanou teplotu. A aby fungoval bezchybně, je důležité mít v něm výkonné ohřívací těleso. Přitom pořídit ohřívací těleso do bojleru není vůbec těžké. Podíváte-li se na stránky teleso.sk, najdete spirály do bojleru, tedy ohřívací těleso pro nejrůznější výrobce tohoto zboží. Jmenujme nejznámější, jako jsou Tatramat, Electrolux, DZD Dražice, Gorenje, Ariston, Isea atd.

Nahradit je možné i těleso s jiným výkonem, důležité je ale mít vyhovující elektrický přívod pro zapojení spirály s větším výkonem. Např. tělesa s výkonem 1 200 W je lepší nahradit silnějšími, které rychleji ohřejí vodu na požadovanou teplotu. To platí ještě víc, pokud nemáte bojler napojený na noční proud.

Pozor na příruby ohřívačů. Třeba u bojlerů Tatramat mají starší typy smaltovanou přírubu, kdežto ty nové mají nerezovou s tělesem spojeným s přírubou napevno.

Zachraňte vaši pračku

Stejně tak se vám bude jistě hodit výkonné ohřívací těleso do pračky, když to staré přestane ohřívat vodu. Jak jej vybrat? Podle typu pračky. Také zkontrolujte rozměry, typ těsnící gumy s límcem i bez, s otvorem na snímací čidlo teploty nebo bez něj, výkon – watt, kdy rozdíl +- 10 % je tolerován. Těleso určené do plastové vany, což má dnes většina nových praček, má zabudovanou tepelnou ochranu. S výběrem vám ale na stránkách teleso.sk rádi poradí.

Abyste si mohli nechat opravit váš spotřebič, nebo jej opravili sami, pokud to umíte, nakoupíte tady i díly na sporák nebo myčku. Podívejte se sami a ušetřete za nákup nových drahých spotřebičů, když ty staré můžete po opravě ještě roky používat.