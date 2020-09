Nebojte se distanční výuky! Váš rodinný rozpočet rozhodně nenabourá repasovaná počítačová technika!

Stále probíhající koronavirová pandemie změnila a stále mění naše životy. Covid 19 nás vyhání z kanceláří a naše děti ze školních lavic. Distanční výuka neboli školní výuka na dálku je již uzákoněná, tedy povinná. Jste na ni připraveni?

Pojem distanční výuka neobnáší jen komunikaci přes Skype, byť ta je zřejmě ideální. Distančně se ve své podstatě můžete vzdělávat i bez počítače a internetového připojení. Jen je to o něco časově i technicky náročnější. Učivo si v těchto případech rodiče osobně vyzvedávají ve školách a vypracované úlohy následně učitelům opět osobně doručují. V této souvislosti je na místě otázka, kdo na to má čas? Málokdo. Bez počítače (mnohdy bohužel několika počítačů) to zkrátka nepůjde.

Když jeden počítač nestačí

Současná doba klade vysoké nároky nejenom na výkonnost, ale i na technologické vybavení. Ty se samozřejmě zvyšují s počtem osob na něm závislých. Pokud jinými slovy rodiče pracují na home office a děti počítač potřebují k distanční výuce, je rozhodně na místě zvážit pořídit si počítačů několik.

Nový? Ne, repasovaný!

Ideální stav by samozřejmě nastal, kdyby každý člen domácnosti disponoval svým počítačem. Ten přitom ani nemusí být nový. Velmi kvalitní počítačovou techniku například najdete v segmentu počítačů repasovaných.

Používané, ale plně funkční

Repasovaná počítačová technika, tedy repasovaná PC, repasované LCD monitory a repasované notebooky jsou v podstatě počítačovou technikou z druhé ruky. Již používanou, ale v naprostém technickém pořádku. Otestovanou, vyčištěnou a připravenou pro nového zákazníka. Zkrátka plně funkční. Například v nabídce e-shopu LevnaPC.cz konkrétně najdete techniku, která byla jako nová pořizována do firem a po ukončení leasingu byla za zůstatkovou hodnotu vykoupena a nabídnuta pro další využití.

Nízké ceny nejsou fikcí!

Je libo například kancelářský počítač s procesorem Core i5, SSD diskem a Windows 10 za 4.000 Kč? Máte ho mít! Stejně jako repasovaný LCD monitor v ceně okolo 1000 Kč! Nebo byste raději školní lehký notebook? Věřili byste tomu, že lehký notebook s webkamerou a procesorem Core i3/i5 se dá pořídit do 6.000 Kč? Měli byste! Tyto ceny totiž nejsou fikcí, ale realitou! Na e-shopu LevnaPC.cz tedy určitě!

Nechte si poradit

Ve všech případech se přitom jedná o techniku, která zvládne videokonference ZOOM, práci v Microsoft Office 365, Microsoft Teams, komunikaci přes Skype i WhatsApp. S tím vším si repasovaná technika dobře poradí. A pokud si nebudete vědět rady s výběrem, neváhejte se obrátit na odborný personál provozovatele portálu LevnaPC.cz, společnosti NetStores s.r.o., která vám nabídne to nejlepší možné řešení.