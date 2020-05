Nechte si poradit při získávání ISO norem

Patříte mezi společnosti, která chce svým zákazníkům dokázat, jak je spolehlivá a kvalitní za pomoci certifikátů ISO? Je jich vícero, některé jsou univerzální pro mnoho společností, některé mají svá specifika a hodí se pro menší oblast podniků. Splnění všech podmínek pro získání požadovaného certifikátu není jen tak, proto je dobré nechat si poradit odborníky na slovo vzatými, kteří vás povedou do úspěšného cíle.

Vyberte si svou ISO normu

Jak již bylo zmíněno, ISO norem je vícero. Kupříkladu certifikační autorita TSÜ, a.s. vám pomůže k získání ISO normy 45001, 9001 a 14001. Jde o slovenskou pobočku německé certifikační společnosti TSÜ Technische Standards Überwachungs GmbH, která zaručuje kvalitu precizní německé certifikace. Společnost má letité zkušenosti s auditováním mnohých ISO norem, je kvalifikovaná a kompetentní. Samozřejmostí je také dodržování zásad nestrannosti, důvěrnosti, zodpovědnosti a otevřenosti. Spokojenost zákazníka s certifikačními službami a dlouholetá spolupráce je jejím hlavním cílem.

Jestliže chcete získat certifikát ISO 14001, který vypovídá o environmentálním managementu vaší společnosti, i s ním vám TSÜ, a.s. pomůže. Díky němu budou mít vaši zákazníci i dodavatelé jistotu, že vaše společnost dodržuje zásady ochrany životního prostředí. Pozornost je upírána na snižování odpadů, odborné nakládání s odpady a jeho likvidování i recyklace. Stejně tak je důležité snižování energetické náročnosti, s čímž souvisí i náklady nebo snižování vypouštění škodlivých emisí do vod, půd a ovzduší. Tento certifikát je určen společnostem bez rozdílu zaměření. Ať už podnikáte v obchodní sféře, strojírenství, nabízíte nejrůznější služby, jestliže potřebujete zavést ISO 14001, společnost TSÜ a.s. vám pomůže.

Nezbývá, než navštívit webové stránky TSÜ a.s., prohlédnout si všechny služby, které nabízí a vybrat si tu, kterou potřebujete. Pokud si nevíte s čímkoli rady, zde vám rádi a profesionálně poradí k vaší plné spokojenosti.