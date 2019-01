Společnost Netatmo, lídr na trhu zařízení pro chytrou domácnost, která vytváří designová inteligentní řešení pro bezpečnější a pohodlnější domov, představuje svůj Inteligentní videozvonek.

Díky Inteligentnímu videozvonku uživatel vždy ví, kdo zvoní u jeho dveří. Návštěvníka může vidět na svém smartphonu, mluvit s ním a okamžitě reagovat, i když není doma. Inteligentní videozvonek Netatmo také okamžitě upozorní majitele, pokud v okolí domu zaznamená pohyb cizích osob. Jedná se o první zvonek kompatibilní s Apple HomeKit™, který lze ovládat skrze aplikaci Apple Home nebo hlasem prostřednictvím Siri®.

“Inteligentní videozvonek Netatmo představuje ideální způsob, jak nikdy nezmeškat návštěvu nebo zásilku. Je to také nejlepší odpověď na rostoucí potřebu řešení pro zabezpečení vstupu do domu,” říká Fred Potter, zakladatel a generální ředitel společnosti Netatmo. “Stejně jako naše ostatní produkty jsme Inteligentní videozvonek navrhli v souladu se zásadami, které zaručují tu nejlepší možnou zkušenost s chytrou domácností: je to užitečný a spolehlivý produkt s promyšlenými notifikacemi, který zajišťuje ochranu dat našich uživatelů, a to bez plánovaného zastarávání.”

Inteligentní videozvonek Netatmo získal ocenění v kategorii “Domácí spotřebiče” na prestižním předávání cen CES 2019 Innovation Awards. Jedná se již o devátý produkt společnosti Netatmo, který obdržel ocenění za inovace v této soutěži.

Reagujte na návštěvníky odkudkoliv

S Inteligentním videozvonkem Netatmo uživatel ví, kdo ho přišel navštívit, ať je kdekoliv. Když návštěvník zazvoní na zvonek, uživatel přijme videohovor na svém smartphonu a svého hosta uvidí. Může s ním mluvit – nebo nemusí – a okamžitě reagovat na dálku prostřednictvím svého smartphonu, ať už je doma, v kanceláři nebo na druhé straně světa.

Majitel zvonku tak může říct doručovateli, kde má nechat balíček, když je v kanceláři, odmítnout prodejce, aniž by musel otevřít dveře, nebo přivítat hosty, zatímco připravuje večeři.

Zvýšená bezpečnost vně vašeho domova

Inteligentní videozvonek Netatmo chrání domov před nezvanými hosty a garantuje pocit bezpečí v případě jakékoli podezřelé aktivity. Díky detekci osob se uživatel v reálném čase dozví, zda někdo vyčkává před domem. Přesné oznámení o detekované osobě přijde na jeho smartphone a celá událost se nahraje na videozáznam.

Pomocí vestavěného mikrofonu a reproduktoru může uživatel s nezvanou osobou mluvit a odradit ji od vstupu do svého domova.

Pro zvýšenou ochranu aplikace Security okamžitě upozorní majitele prostřednictvím jeho smartphonu, když se někdo pokusí zvonek deaktivovat nebo jej odstranit ze zdi.

Plně přizpůsobitelné inteligentní notifikace

Nastavení Inteligentního videozvonku lze plně přizpůsobit potřebám vlastníka. Ten může vypnout oznámení i videozáznam dle svých preferencí. Může se tedy rozhodnout, zda mu zvonek pošle oznámení a nahraje videozáznam, bude-li někdo detekován.

Může také nastavit určité zóny se zvýšenou ostrahou, například okolo hlavní cesty. Inteligentní videozvonek ho upozorní, pokud se v těchto zónách něco přihodí.

Výjimečná kvalita obrazu pro ochranu během dne i noci

Inteligentní videozvonek disponuje 1080p Full HD kamerou s velkým širokoúhlým objektivem o 160 stupních, který poskytuje optimální kvalitu obrazu.

Kamera s funkcí HDR se přizpůsobuje náhlé změně světla a umožňuje vlastníkovi jasně vidět, co se děje před jeho domem bez ohledu na světelné podmínky. To znamená, že tváře návštěvníků budou jasné i proti slunečnímu světlu.

Inteligentní videozvonek Netatmo ochrání domov ve dne i v noci pomocí infračerveného nočního vidění. Majitel má tak vždy možnost vidět osobu u svých dveří, dokonce i v úplné tmě.

Snadná instalace nahradí stávající zvonek

Instalace Inteligentního videozvonku je snadná, rychlá a nevyžaduje odbornou pomoc. Netatmo jednoduše nahradí stávající zvonek a připojí se k domácí síti Wi-Fi. Tím je zajištěna funkčnost kabelového zvonku. Inteligentní videozvonek je kompatibilní se všemi elektroinstalacemi od 8–24 V až do 230 V.

Uživatel má přístup k aplikaci Netatmo Security na svém smartphonu, tabletu, PC, Macu nebo Apple Watch. Skrze aplikaci může přistupovat ke všem funkcím Inteligentního zvonku: specifickým oznámením, live streamu, historii hovorů a událostí, nahrávkám i úložišti videí ve vysokém rozlišení.

Bez předplatného a s respektem k vašemu soukromí

Inteligentní videozvonek Netatmo je vybaven všemi funkcemi, včetně ukládání videa. Pro jeho použití ani přístup k datům není potřeba mít předplatné nebo vynakládat dodatečné náklady.

Videozáznamy a historie hovorů přijatých prostřednictvím videozvonku se ukládají na interní kartu MicroSD. Mohou být také automaticky přeneseny a archivovány na uživatelský účet Dropbox nebo osobní FTP server.

Za účelem bezpečného přenosu dat do smartphonu uživatele používá Inteligentní videozvonek end-to-end šifrování, což zaručuje nejvyšší úroveň ochrany.

Kompatibilita s platformami interoperability

Inteligentní videozvonek Netatmo je první zvonek kompatibilní s Apple HomeKit. Když někdo zazvoní, uživatel jednoduše obdrží multimediální oznámení, zobrazí si zvonek v aplikaci Home, nebo může požádat Siri, aby mu prostřednictvím zvonku ukázala, kdo stojí za dveřmi. Zákazník může v aplikaci také vytvářet automatizace a Inteligentní videozvonek propojit s dalšími kompatibilními produkty ve své domácnosti, a to v různých kombinacích. Například se může automaticky zapnout venkovní osvětlení, když Inteligentní zvonek zaznamená cizí osobu, aby potenciálního pachatele odradil.

Inteligentní videozvonek je také kompatibilní s platformou IFTTT, která propojuje různé aplikace, propojená zařízení a webové služby.

Elegantní design a voděodolnost

Se svým kompaktním a elegantním designem se Inteligentní videozvonek dokonale hodí ke vstupu do každého domova.

Díky ochraně inovativním nanofilmem v rámci technologie HZO je zvonek zcela odolný proti všem povětrnostním podmínkám – dešti, sněhu, vlhkosti – i prachu a nečistotám.

Dostupnost

Inteligentní videozvonek Netatmo bude v prodeji v druhé polovině roku 2019.

Aplikace Netatmo Security je zcela zdarma a kompatibilní s telefony iPhone, tablety iPad s iOS 10 nebo vyšším a smartphony a tablety s Androidem od verze 5.0.

Webová aplikace Netatmo je k dispozici pro Mac a PC.

O společnosti Netatmo

Společnost Netatmo se specializuje na chytrou elektroniku. Vyvíjí intuitivní a designovou spotřební elektroniku, která uživatelům nabízí bezpečnější, zdravější a pohodlnější domov. Chytrá řešení přináší i do privátní sféry. Svého cíle dosahuje Netatmo dodržováním čtyř závazků, které tvoří DNA společnosti.

Současný design: žádná zastarávání

Soukromí: garantujeme ochranu dat

Užitečnost a spolehlivost: naše produkty usnadňují život

Ohleduplná upozornění: oznámení posíláme jen když je to opravdu důležité

Od roku 2012 uvedla společnost Netatmo na trh třináct zařízení a příslušenství, které splňují hlavní požadavky chytré domácnosti. Nabízí různá řešení pro automatizaci domova a usnadňuje život od svého prvního produktu v roce 2012 po současnost.

Ve spolupráci s předními značkami ve stavebnictví rozvíjí Netatmo možnosti integrace inovativního řízení chytré domácnosti do infrastruktury obytných domů. Díky této strategii Netatmo přináší do bydlení nové zážitky a jednoduchost.

V listopadu 2018 se společnost Netatmo připojila ke skupině Legrand, světovým odborníkům v oblasti elektrické a digitální infrastruktury budov.

Netatmo, stejný domov, jen chytřejší.