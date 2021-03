Objevte řešení pro manipulační techniku v potravinářství

Skladování, transport a rovnání potravin je velmi důležitým bodem v rámci celého procesu cesty výrobce až po koncového spotřebitele. Aby mohly jednotlivé kroky správně fungovat, je potřeba kvalitní a správně vybraná manipulační technika určená právě pro použití v potravinářství. Co musí takové stroje splňovat, jaké konkrétně pořídit a kde najdete přehled nových i bazarových vysokozdvižných vozíků a dalších součástí manipulační techniky? To se dozvíte v tomto článku.

Kvalitní logistika pro udržení čerstvosti a kvality

Cesta potravin od výroby až po regály obchodů představuje mnohdy složitý proces bez ohledu na to, jestli jde o čerstvou zeleninu či ovoce nebo trvanlivé balené zboží. V každém případě totiž hraje roli rychlost, přesnost a efektivita. Důležité jsou uspořádání skladu i varianty pro manipulaci v rámci přenášení zboží například do přepravních vozů. Stačí malinko zaspat a konkurence hned získá náskok. Nemluvě o tom, že zrovna pro potravinářský průmysl platí mnoho různých omezení a limitů, což může celý systém logistiky ještě více komplikovat. A tak i zde platí, že logistika představuje klíčový bod celé výroby i prodeje. Pokud je správně zvládnutá tato oblast, znamená to velký předpoklad pro úspěch.

Náročné požadavky na hygienu

Manipulace s potravinami přináší i další výzvy v podobě splnění přísných hygienických norem. Manipulační technika potravinářství zjednodušuje, ale pouze za předpokladu, že se vyberou správné a kvalitní stroje. Své o tom ví firma STILL, jako odborník právě na skladovací sortiment a potřebnou techniku. Oborová řešení pro potravinářství jsou zpracovaná do posledních detailů s cílem dostát náročným požadavkům ve všech ohledech. Každá společnost zaměřená na výrobu či prodej tak potřebuje přesně takového partnera pro spolupráci za účelem dosažení maximálních úspěchů.

Jakou manipulační techniku vybrat?

Klíčovou otázkou je samozřejmě výběr správné manipulační techniky. Zde je potřeba splnit požadavky, které se týkají možností pro oddělení chlazených potravin od těch, které nevyžadují nízké teploty. Dále je potřeba zvolit dostatečně jemné a citlivé stroje, které zvládnou bez závažnějšího poškození přepravovat křehké ovoce či zeleninu. Samozřejmostí by mělo být splnění hygienických požadavků a bezpečnosti při obsluze.

V praxi je pro potravinářství výhodná manipulační technika s univerzálním využitím. Konkrétní parametry je potřeba přizpůsobit velikosti skladu, množství a hmotnosti převážených palet či výškovým limitům například pro ukládání do horních polic. Vhodné tak mohou být elektrické vysokozdvižné vozíky i menší ruční paletové varianty. Mnohdy se uplatňuje především kombinace obou těchto uvedených variant.

E-shop s vysokozdvižnými vozíky

Při výběru manipulační techniky nemusíte hned volit úplně nové řešení a pouštět se do vysokých investic. Vysokozdvižné vozíky e-shop totiž nabízí i přehled použité techniky za výhodné ceny. Sami se tak můžete rozhodnout, jestli se vydáte cestou pořízení zbrusu nového vybavení, nebo pro začátek doplníte chybějící kapacity tímto způsobem. Veškerá technika v nabídce je podrobena pečlivému servisu. I pro zakoupení nových modelů platí samozřejmá pomoc při řešení servisních problémů a prvotřídní servis díky zastoupení známé a velké značky STILL. Pravidelná práce s takovou technikou je doslova radost a dokáže usnadnit mnoho rutinních procesů. Z dlouhodobého hlediska se tak jednoznačně jedná o důležitou investici do logistiky podnikání. Stačí si prohlédnout aktuální nabídku a zvolit si takové varianty, které nejlépe odpovídají potřebám a záměrům pro použití.