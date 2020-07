Office a Windows- ta nejzákladnější pracovní prostředí vašeho PC

Pokud hovoříme o základních systémech, se kterými budete pracovat na své PC sestavě nebo NTB, pak se jedná hlavně o operační systém, tedy například o již trochu zastaralý Windows 7, Windows 8, či poslední verzi Windows 10 v různých variantách, ale také máme na mysli soubor kancelářských nástrojů Microsoft Office.

Windows a jeho vývoj

Po starším systému XP, přišla návaznost v podobě operačního systému Windows 7, a byla neméně úspěšná. Stále tedy probíhá diskuze, zda byl lepší Windows 7, na který stále nedají mnozí uživatelé dopustit, nebo je dnes lepší variantou Windows 10. Nutno říct, že Windows 10 v různých obměnách, kupříkladu Windows 10 Pro nebo Windows 10 Home, své výhody má a spočívají hlavně ve větší rychlosti při načítání a spouštění a rovněž v modernějším kabátku. Pro některé uživatele PC či NTB ovšem může být používání zbytečně složité a nepřehledné. Možná je to ale jen otázka zvyku. Windows 10 k tomu nabízí předpoklad dlouhodobých upgrade. Dalo by se říct, že vývojáři se snažili spojit v něm to nejlepší z Win 7 a Windows 8.

Co budou mnozí považovat za velký krok kupředu oproti Windows 8 nebo Windows 7 jsou modernější a propracovanější aplikace operačního systému Windows 10 a také aktualizace by měly být dlouhodobé, tedy se dá předpokládat, že Windows 10 bude sloužit dlouhá léta. A samozřejmě se bude neustále vyvíjet, tedy doufejme.

Microsoft Office a jeho verze

Podobná otázka vyvstává u Microsoft Office, tedy to, zda stále využívat starší verze, nebo rovnou přistoupit k některé z těch novějších. I zde platí, že docela velké množství uživatelů se stále spoléhá na Microsoft Office 2007, kdy je to zkrátka o zvyku. Ono nemusí být snadné zvykat si na určité novosti u těchto kancelářských nástrojů, ale obecně platí, že novější Office jsou stejně intuitivní a pracují na velice podobných principech. V současnosti zřejmě využívá nejvíce lidí Microsoft Office 2010 a také Microsoft Office 2011. Zvláště firmy se potom přeorientovávají na nejmodernější verze, tedy Microsoft Office 2013 a Microsoft Office 2016. Ovšem ve vaší domácnosti si krásně vystačíte i s trošku oříznutou verzí Office 365.