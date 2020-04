K tomu, aby byla vaše webová stránka v online prostředí dobře vidět a byla snadno dohledatelná ve vyhledávačích, je třeba ji pro tyto vyhledávače optimalizovat. Za tímto účelem se používá takzvané SEO, jež zaštiťuje řadu dílčích nástrojů a aktivit jejichž výsledkem je primárně dosažení lepšího umístění webu ve vyhledávačích a s tím spojeného nárůstu počtu návštěnvíků, respektive nových klientů, a samozřejmě i tržeb.

Dříve si s touto optimalizací člověk dokázal poradit víceméně sám, avšak dnes je situace o poznání složitější. Výrazněji vzrostla konkurence a objevovat se na předních příčkách ve vyhledávačích je stále těžší a těžší.

V dnešní době se tedy mnohem více než kdy jindy vyplatí optimalizaci pro vyhledávače svěřit profesionálům – přesněji řečeno agenturám, které se SEO a všemi jeho prvky zaobírají, například digitalflowseo.com. Proč agenturám? Důvodů je hned několik, prvním z nich je samozřejmě časová úspora. Pokud se nebudete muset sami věnovat SEO a přenecháte jej agentuře, tak můžete svůj čas věnovat rozvoji vašeho byznysu a vylepšování obsahu vaší internetové stránky, čímž získáte nemalou výhodu nad konkurencí. Dále vám je takováto agentura schopna zajistit mnohem kvalitnější výsledky, než kdybyste si optimalizaci dělali svépomocí. V agentuře pracují odborníci na SEO, zatímco vy, jako majitel nebo manažer firmy, jste pravděpodobně především odborníkem na váš byznys.

Podle čeho vybírat agenturu?

Na trhu nicméně působí spousta agentur zabývajících se touto problematikou. Jaká kritéria byste tedy měli volit, abyste v této záplavě našli tu pro vás a vaši stránku nejlepší? Určitě byste se měli zaměřit na komplexnost nabízených služeb, zdali jsou schopny pokrýt všechny vaše požadavky, případně jestli se dají přizpůsobit na míru. Důležité je to zejména tehdy, pokud si od agentury slibujete nejenom zlepšení pozice ve vyhledávačích, ale též i pomoc v dalších oblastech online marketingu. Zohlednit je při výběru samozřejmě třeba i cenu. Její výše se obvykle odvíjí od velikosti stránky a konkurence v odvětví.

Během výběru vhodné agentury, jíž svěříte na starosti tak důležitý úkol, jako je optimalizace vašeho webu pro vyhledávače, je dobré se přesvědčit o tom, jestli sama dokáže využívat svou vlastní medicínu, tj. zdali se daná agentura zvládá umisťovat na předních pozicích ve vyhledávačích. Jen tak doopravdy poznáte, že svou práci odvádí poctivě a hlavně efektivně. Posledním kritériem, jež je žádoucí brát v potaz, je místo kde agentura sídlí, obzvláště pak v případě, kdy budete mít zájem o osobní schůzky.

Vyplatí se najmutí agentury všem?

Ještě před tím, než se rozhodnete si některou SEO agenturu najít, je ale nutno si důkladně spočítat, jestli se vám její najmutí vůbec ekonomicky vyplatí. Ne ve všech případech totiž přínosy této spolupráce dokáží převážit vynaložené náklady. Na předplácení služeb agentury se lze dívat jako na jakoukoliv jinou business investici – i zde si musíte být co možná nejvíce jisti tím, že se vám do ní vložené finance vrátí. Smyslem SEO, a vlastně online marketingu obecně, tedy není jednoduše řečeno nic jiného, než investici, v tomto případě do optimalizace pro vyhledávače, zhodnotit a vydělat na ní peníze.

Avšak odhadnout možné výnosy z optimalizace webové stránky není úplně jednoduché, neboť přesný počet klientů, kteří k vám díky agentuře začnou proudit, nelze jednoznačně kvantifikovat. K ujasnění těchto a dalších čísel si je nicméně dobré v agentuře sjednat nezávaznou schůzku, při níž se můžete definitivně přesvědčit o tom, zdali se vám využití jejích služeb vyplatí či nikoliv.