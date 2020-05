Pořiďte si kvalitní dalekohled a užívejte si výhled do vesmíru

Jste milovníkem pozorování noční oblohy a rozhodli jste se pořídit si lepší, výkonnější dalekohled, se kterým budete vidět skutečně daleko, obraz bude ostrý, nebude se třást a pokud budete mít chuť, budete jej moct využívat i ve dne? Anebo máte možná doma malého „vědátora“, který se vás stále ptá na objekty na obloze a vy jste se rozhodli, že domů pořídíte astronomický dalekohled, a začnete oblohu pozorovat společně s ním? Ať je to jakkoli, abyste nebyli zklamaní, je důležité vybrat kvalitní dalekohled, který je na tuto oblast speciálně zhotoven.

Šikovné a precizní astronomické dalekohledy

Jak již jsme zmínili, astronomické dalekohledy, které se nazývají i triedry pro jejich velmi velkou světelnost, větší rozměry a vyšší hmotnost, jsou určeny k pozorování velmi vzdálených objektů. Lze je využít i na denní pozorování krajiny. Je dobré používat je společně se stativem, aby byl obraz kvalitní, zabránilo se jeho roztřesení.

U astronomických dalekohledů se vždy setkáváme s velkým průměrem, aby bylo dosažené potřebné velké světelnosti a my mohli pozorovat objekty i při nižší viditelnosti. Nejčastěji se setkáváme s dalekohledy o rozměrech 15 x 70, 20 x 80 a 25 x 10. Líbit by se vám mohl kupříkladu model Omegon Nightstar 15 x 70, který je nejvhodnější z ekonomického pohledu. Pokud porovnáme cenu a výkon, vyhrát by mohl Omegon Nightsar 20 x 80. Nejlepší obraz pak vykazuje Omegon Nightstar 25 x 100. Poslední jmenovaný je určen nejen k pozorování vesmíru, ale i přírody. Poskytuje jasný obraz, ocení ho nadšenci z různých oblastí. Všechny jeho optické plochy jsou ošetřeny vícenásobnou antireflexní vrstvou, která napomáhá vysoké propustnosti světla. Díky 18 mm očnímu reliéfu je pohodlný i pro lidi, kteří nosí brýle. Je voděodolný, plněný dusíkem, tělo je zhotoveno z odolné hliníkové slitiny. Jako většina dalekohledů je i tento dodáván s taškou a pouzdrem.

Noční sledování krajiny

Pokud se rozhodnete, že budete chtít sledovat noční krajinu, budete chtít zřejmě využívat termovizi. Pracuje na podobném principu jako noční vidění, ale nesbírá zbytkové světlo ale infračervené záření. Nepotřebuje žádné světlo a díky tomu nachází mnohem lepší využití než noční vidění. Také má větší rozsah. V plné tmě, mlze, v dešti můžete sledovat kupříkladu zvěř, nebo najít zatoulaného kamaráda z party přátel, s níž jste se vydali do lesa. Stačí koupit si termovizní předsádku, které lze připevnit přes adaptér na nejrůznější dalekohledy.

