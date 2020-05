Potřebujete získat certifikáty ISO?

Je mnoho společností, které chtějí vlastnit certifikáty ISO, které vypovídají mnohé o jejich kvalitách, environmentu nebo třeba bezpečnosti. Není snadné je získat a na trhu existují profesionální firmy, které vědí, na co se zaměřit, na co si dát pozor, co dělat jinak, čemu předcházet a podobně, aby byly splněny požadavky pro získání těchto certifikátů.

Zaměřeno na ISO certifikáty

Kupříkladu společnost EuroISO pomáhá svým klientům získat ISO certifikát s označením ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Certifikát ISO 14001 je spojen s environmentem. Základním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečištění. Podstatou je identifikace různých aspektů, jež mají vliv na životní prostředí.

Na rozdíl od toho je ISO certifikát 9001 zaměřen na kvalitu. Řeší procesní přístup v rámci odběratelsko-dodavatelských vztahů. Tento základní princip musí být uplatněn u zavedení systému kvality a následně obhájen v certifikačním auditu. Tato norma je jednou z nejznámějších a nejčastěji používaných, je velmi univerzální a lze ji použít pro středně velké i malé podniky s různorodým zaměřením. Díky této normě se v očích zákazníků stává důvěryhodnějším a kvalitnějším dodavatelem. Je ale důležité si uvědomit, že po získání certifikátu je společnost nucená neustále zlepšovat a zdokonalovat svůj systém vedení, komunikace, dokumentace, ochrany osobních údajů, procesu výroby atd. Certifikát je vázán časovým obdobím, po které platí a plnění závazků kontrolované audity. Zákazník má tak jistotu, že dostává to nejlepší, co může.

Dalším poptávaným certifikátem je certifikát bezpečnosti s označením ISO 45001. Jde o mezinárodně uznávanou specifikaci pro posuzování systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou možná znáte pod zkratkou BOZP. Je koncipována tak, aby se slučovala s normami ISO 9001 a ISO 14001.

Chcete-li získat některý z uvedených certifikátů ISO, s důvěrou se obraťte na společnost EuroISO s.r.o. Poradí, co udělat pro to, abyste mohli co nejdříve používat certifikát, který je ve vašem hledáčku.